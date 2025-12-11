AMSS: Magla otežava vožnju! Na izlazu iz Srbije teretnjaci čekaju i do 8 sati

RHMZ najavljuje maglu i u naredne dane, a koja će otežavati i usporavati vožnju i danas, dok će na putevima pored reka, jezera i u kotlinama biti takve gustine da vidljivost može biti manja od stotinak metara, međutim i temperatura će se kretati oko nultog podeljka što će stvarati poledicu još jednu opasnost na putu za vozače.

"Koristite deo dana od 10 do 17 časova kao i glavne putne pravce gde se horizontalna signalizacija jasnije vidi", savet je AMSS.

Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima, dok teretnjaci, na izlazu iz Srbije čekaju do osam sati, navodi se u saopštenju AMSS.

Na teretnim terminalima teretna vozila se zadržavaju na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš 360 minuta, Kelebiji, Bezdanu i Šidu 300, Batrovcima 480 minuta i Sremskoj Rači 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Autor: A.A.