Referentna kamata miruje, čeka se rasplet krize oko NIS-a: Inflacija usporila, u oktobru čak i pala

Potreban je oprez u vođenju monetarne politike, jer je situacija u međunarodnom okruženju i dalje kompleksna i nestabilna.

Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije nalazi se na istom nivou od septembra 2024. godine. Na poslednjoj sednici Izvršnog odbora NBS u novembru ključna kamata ostala je nepromenjena – 5,75 odsto, a na istim nivoima zadržane su i kamate na depozitne (4,5 odsto) i kreditne olakšice (7,0 odsto).

Ekonomista Saša Đogović ocenio je da u trenutnim okolnostima postoji određena opasnost od pooštravanja kreditno-monetarne politike, ali je istakao da ne očekuje da stopa bude podignuta sa sadašnjih 5,75 procenata.

Đogović smatra da će kreatori monetarne politike ipak na sadašnjem nivou referentne kamatne stope sačekati rasplet oko Naftne industrije Srbije koji je najavljen za sredinu januara, dodajući da bi bio preveliki rizik za ekonomiju zemlje da tada iz nekog razloga ne dođe do rešenja.

“Verujem da će referentna kamata ostati na ovom nivou jer očekujem da će do razrešenja doći tokom januara. Trpećemo negativne ekonomske posledice na ovaj kratak rok od mesec ili dva i onda bi to zaista prešlo u šokove, gde bi država ispustila kontrolu nad ekonomskom situacijom”, ocenio je on.

Prilikom donošenja odluke na prethodnoj sednici Izvršni odbor NBS je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju, kao i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje.

Ukupna međugodišnja inflacija u Srbiji u septembru je značajno usporila, na 2,9 odsto, da bi u oktobru pala na 2,8 odsto, što je prema oceni centralne banke u velikoj meri rezultat uredbe kojom su na period od šest meseci ograničene trgovinske marže na maksimalnih 20 odsto na prehrambene proizvode i pojedine proizvode kućne hemije.

Izvršni odbor očekuje da će inflacija nastaviti da se kreće oko centralne vrednosti cilja tokom perioda važenja Uredbe, kao i da će i u srednjem roku ostati u granicama cilja od tri plus/minus 1,5 odsto.

“Tome treba da doprinesu najavljeno donošenje sistemskih zakona kojima će se sprečiti nepoštene trgovačke prakse, zatim popuštanje troškovnih pritisaka iz međunarodnog okruženja, efekti dosadašnjeg slabljenja dolara prema evru, kao i dolazak nove poljoprivredne sezone, pod uslovom da bude bolja od ovogodišnje”, saopštila je NBS.

Ipak, Izvršni odbor je u obrazloženju svoje odluke istakao da je i dalje potreban oprez u vođenju monetarne politike, jer je situacija u međunarodnom okruženju i dalje kompleksna i nestabilna.

Dodatne komplikacije donosi i situacija sa NIS-om. Dok se u javnosti spekulisalo o sekundarnim sankcijama ukoliko NBS nastavi platni promet sa ovom kompanijom prethodnih dana zabeležena je i veća tražnja za devizama i čini se da će se ekonomski pritisci pojačavati sve dok se ne reši pitanje udela ruskog vlasništva u Naftnoj industriji Srbije.



Autor: Jovana Nerić