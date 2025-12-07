Macut o NIS-u: Energetska situacija pod kontrolom, očekujem razrešenje do januara

Premijer Srbije Đuro Macut rekao je povodom sankcija NIS-u, da je situacija pod kontrolom i potpuno stabilna u energetskom sektoru.

"Trenutno je situacija u zemlji potpuno stabilna u energetskom sektoru, imamo kontrolisanu situaciju, nećemo imati nestašica, a život u Srbiji je potpuno normalan", istakao je premijer.

On je rekao da postoje određeni planovi i rokovi koji se tiču vlasništva NIS, ali je rekao da očekuje razrešenje situacije sa Naftnom industrijom Srbije do januara.

"Stvar je vrlo kompleksna, snabdevenost je u ovom trenutku potpuno očuvana", rekao je Macut.

Premijer je rekao da će i sutra biti održan sastanak gde će analizirati trenutnu situaciju i praviti "procenu rizika".

"Imaćemo neke nove analize, ali imamo redovna viđanja, više puta nedeljno", rekao je Macut.

Premijer je rekao da "država apsolutno drži situaciju pod kontrolom".

"Ne treba niko da brine oko energetske budućnosti u ovom trenutku", rekao je Macut.

Autor: S.M.