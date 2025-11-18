Macut sa Đedović o NIS-u: Snabdevanje tržišta energentima i dalje stabilno

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je danas sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović o situaciji u tom sektoru i merama koje država preduzima kako bi se ublažile posledice primene američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije i konstatovali su da je snabdevanje tržišta energetnima i dalje stabilno.

Premijer Macut i resorna ministarka Đedović Handanović konstatovali na sastanku, u Vladi Srbije, da se svakodnevno analiziraju mere neophodne za očuvanje kontinuirane isporuke nafte i naftnih derivata.

Macut je istakao da je od izuzetne važnosti koordinacija svih državnih institucija i njihovo pravovremeno reagovanje kako bi se predupredili veći poremećaji na tržištu, saopšteno je iz vlade.

Ministarka Đedović Handanović rekla je da država radi na dopremanju 38.000 tona benzina i oko 66.000 tona dizela, kao i 86.000 tona sirove nafte za potrebe državnih rezervi, kako bi se povećala sigurnost snabdevanja u nedeljama koje dolaze.

Đedović Handanović izvestila je premijera da se svakodnevno prati razvoj pregovora koje ruski vlasnici vode sa potencijalnim partnerima, da bi se što pre stvorili uslovi za produženje licence za rad NIS-a i Rafinerije u Pančevu, a koje će morati da odobri i američka administracija.

U saopštenju se navodi i da resorna ministarka sa naftnim kompanijama sagledava situaciju na tržištu i na dnevnom nivou obaveštava vladu, predsednika Republike i javnost Srbije.

Autor: Pink.rs