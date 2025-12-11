ŠOK PROGNOZA ZA DRUGU POLOVINU DECEMBRA! Bez zime i snega u Srbiji sigurno do ovog datuma

Ovogodišnji decembar prolazi u znaku veoma stabilnog i suvog vremena.

Naše područje i narednih 10 dana biće pod uticajem anticiklona i polja visokog vazdušnog pritiska, pa će vreme biti veoma stabilno i suvo.

Sve do kraja ove sedmice na severu Srbije, u nizijama, dolinama i kotlinama biće maglovito, uz temperature od 2 do 6 stepeni. U ostalim predelima biće sunčano i relativno toplo, uz temperature od 8 do 14 stepeni, a najtoplije će biti u brdsko-planinskim predelima Srbije i na istoku zemlje.

Početkom sledeće sedmice uglavnom sunčano u celoj zemlji, još ponegde uz zadržavanje magle tokom dana i u tim predelima biće hladnije.

Potom se u nastavku decembra i dalje očekuje stabilno i suvo vreme. Magla će biti rezervisana samo za jutarnje časove. Tokom dana smena sunca i oblaka i biće naprosečno toplo, uz temperature od 10 do 15 stepeni.

Dakle, ovogodipnji decembar biće neretko i za 7-8, pa i do 10 stepeni toplije od proseka za ovo doba godine, osim u predelima sa celodnevnom maglom.

Prema trenutnim prognozama onog pravog zimskog zahlađenja sa snegom nema na vidiku minimun bar do 26-27. decembra, a i sam kraj godine trenutno je upitan da li će doneti promenu vremena, zahlađenje i povratak zime.

Nažalost, i u narednom periodu vazduh će u predelima sa maglom u urbanim sredinama biti veoma zagađen. Vreme na planinama biće nalik prolećnom, pa će situacija za skijanje i druge zimske sportove biti i više nego alarmantna.

Autor: Jovana Nerić