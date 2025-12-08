Do polovine decembra stabilno, a onda POTPUNA PROMENA VREMENA: Ledeni talas stiže u Srbiju, posle Svetog Nikole dolazi PRAVA ZIMA

Nakon padavina, kiše, susnežice i snega u pojedinim delovima Srbije, od danas ulazimo u duži period stabilnog i suvog vremena sa uslovima dužeg zadržavanja magle, najavio je meteorolog Marko Čubrilo. A zatim, mogući je dolazak prave zime.

Prema najavi vremenske prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) danas u Srbiji očekuje se magla i niska oblačnost, ujutru i pre podne u Pomoravlјu, dok će na jugoistoku i jugu zemlјe tek ponegde pasti slaba kiša ili rosulјa.

Sredinom dana i posle podne ponegde u Vojvodini, kao i u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije se očekuju sunčani intervali.

U većem delu zemlje duvaće slab promenlјiv,a na istoku Srbije umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 2 do 5, a najviša od 7 do 12 stepeni Celzijusa.

Vreme u Srbiji do kraja nedelje

"Do kraja sledeće sedmice u jutarnjim satima česta pojava magle i niskih oblaka, koji će se ponegde u nižim predelima i po kotlinama zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima toplije uz sunčane periode", najavio je RHMZ.

Od danas, kako ističe meteorolog Marko Čubrilo, a kako pokazuje sinoptika (grana meteorologije koja se bavi analizom i prognozom vremena) do 17. decembra očekuje nas stabilno i suvo bez padavina.

"Biće relativno toplo uz maksimume znatno iznad proseka, najčešće od +6 do +14 stepeni Celzijusa. Međutim kako će atmosfera postati statična, a noć je sada znatno duža od dana postojaće idealni uslovi za duže zadržavanje magle i niskih oblaka, te bi pre svega u Panonskoj niziji i planinskim kotlinama bilo tmurno, hladno i maglovito", najavljuje Čubrilo.

Žuti meteoalarm u većem delu Srbije

Danas na većem delu Srbije na snazi će biti žuti meteoalarm i to zbog jedne pojave - magle, najavio je RHMZ.

Opasnost za maglu jedino neće biti na snazi u Istočnoj Srbiji.

Šta znači žuti meteoalarm

"Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", ističe RHMZ.

Promena vremena nakon polovine decembra

Promena vremena uz slabljenje anticiklona i jačanje uticaja Atlantika moguća oko 17. decembra.

Kako kaže Čubrilo, ipak nii tada ne deluje da će biti zahlađenja, čak šta više uz i tamo gde je bilo hladno bi uz jačanje južnog vetra otoplilo.

Mogući dolazak prave zime u Srbiju

Takođe, prema njegovim proračunima, do 29. decembra nema najave za dolazak zimskog vremena i tek od tada pa na dalje srednjoročni ECMWF najavljuje signal za vraćanje temperatura u prosek, što znači mrazeve i verovatno sneg.

"Ova simulacija je jako nesigurna jer je vrlo udaljena i videćemo hoće li se prema sredini meseca ona održati. Smisla ima jer bi negde oko 24.12. prestalo prelivanje hladnoće i Severne Amerike ka Atlantiku te bi se time 'mašina' za generisanje jakih ciklona smirila, nad Severnom Amerikom bi otoplilo, a u koliko se to desi šanse za zimu nad Evropom rastu", ističe Marko Čubrilo na svom zvaničnom Fejsbuk profilu.

Autor: S.M.