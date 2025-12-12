MUP UPOZORAVA NA NOVE PREVARE: Lažni lekari zovu i traže novac

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava za grad Beograd, skreće pažnju da su u prethodnom periodu uočeni brojni slučajevi izvršenja krivičnog dela prevara u kojima su se nepoznate osobe, pozivajući građane na fiksne telefone, lažno predstavljale kao lekari različitih zdravstvenih ustanova.

Oni su oštećene građane dovodili u zabludu da su im bližnji teško povređeni u saobraćajnim nezgodama ili drugim okolnostima, tražeći im novac u različitim iznosima i druge dragocenosti za troškove navodnog lečenja.

Oštećeni su uglavnom građani starije životne dobi koje su izvršioci ovog krivičnog dela navodili na mesto sastanka sa licem kome je trebalo da predaju novac i sa njima konstantno održavali komunikaciju putem mobilnog telefona kako bi sprečili mogućnost da kontaktiraju svog člana porodice koji je navodno teško povređen.

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom u Beogradu, postupaju u više ovakvih predmeta izvršenja krivičnog dela prevara zbog čega apeluju na građane da u slučaju primanja ovakvih poziva pažljivo provere okolnosti i namere pozivaoca i o svemu obaveste najbližu policijsku stanicu ili Policijsku upravu za grad Beograd.

Autor: D.Bošković