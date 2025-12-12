AKTUELNO

Društvo

RUSKI MRAZ STIŽE U SRBIJU! Prognoza Čubrila - najavio temperaturnu inverziju: Anticiklon dominira do OVOG DATUMA, pa počinje rolerkoster

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Tanjug/Nenad Mihajlović, Tanjug/Aleksandar Palijagić ||

Meteorolog amater Marko Čubrilo najavljuje maglovito i hladno vreme sve do sredine decembra zbog jakog anticiklona. Oko 17. decembra očekuje se kratka promena, a krajem meseca moguć dolazak pravog zimskog zahlađenja uz hladan vazduh iz Rusije.

U Srbiji se sve do sredine decembra očekuje nastavak dominacije anticiklona, navodi u svojoj proceni meteorolog amater Marko Čubrilo. Kako kaže, narednih dana nas očekuje maglovito, tmurno i hladno vreme u nizijama, a sunčano na planinama.

Promena vremena sredinom decembra

Noćni minimumi će biti sve niži i kretaće se od -4 do +2 stepena Celzijusa, dok će se u maglovitim predelima maksimumi kretati od -1 do +5, a u predelima bez magle od +7 do +17 stepeni Celzijusa.

- Promena sinoptike uz manje slabljenje anticiklona je moguća oko 17. decembra i tada bi uz ređu pojavu kiše uglavnom na jugu regiona usledilo pojačanje jugoistočnog vetra uz razbijanje magle pa bi i u predelima gde je tmurno, otoplilo - navodi Čubrilo.

Stiže nam hladan vazduh iz Rusije

- Oko 22. decembra se nazire promena sinoptika koja bi nas krajem godine mogla uvesti i pravu zimu. Deterministički proračun ECMWF-a vidi podizanje anticiklona u oblast između Skandinavije i Velike Britanije i ka nama bi moglo doći do spuštanja hladnog vazduha iz Rusije - navodi ovaj meteorolog amater.

Kako dodaje u svojoj prognozi, ovo bi mogla biti promena koja bi obeležila veći deo zime, a pomenuti proračun za januar 2026. simulira temperature oko ili ispod proseka.

Narednih dana u nizijama tmurno, maglovito i hladno uz temperaturnu inverziju.

Svi izneti podaci i procene su rezultat obrade i tumačenja numeričkih modela, a za zvanične informacije treba pratiti državne prognostičke zavode, zaključuje Marko Čubrilo.

Autor: D.Bošković

#Sneg

#Srbija

#Zima

#datum

#pahulje

POVEZANE VESTI

Društvo

POČINJE NOVI TOPLOTNI TALAS! Temperature će ići do 30 stepeni PREOKRET VREMENA OD OVOG DATUMA

Društvo

DETALJNA PROGNOZA MARKA ČUBRILA, EVO ŠTA NAS ČEKA DO KRAJA JULA: Ovo je tačan datum kad se vraćaju tropske vrućine, a onda stiže NOVO ZAHLAĐENJE USRED

Društvo

PONOVO STIŽE LEPŠE VREME?! Meteorolog najavio kada možemo da očekujemo otopljenje: Biće i do +15 STEPENI

Društvo

EVO KADA NAS OČEKUJE OSVEŽENJE: Objavljena prognoza do kraja avgusta - 'Toga nema ni na vidiku'

Društvo

Toplije od utorka, ali onda stiže novo zahlađenje: OVO je detaljna prognoza za naredne dane

Društvo

DANAS IZUZETNO TOPLO, A OD ČETVRTKA PREOKRET: Anticiklon stiže sa istoka, dubina zahlađenja zavisi od jedne stvari!