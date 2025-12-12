'ZVER SA ISTOKA' U GALOPU KA SRBIJI Retrogradni vrtlog donosi pravu zimu: Slede ledeni dani, spremite i LOPATE za sneg

Nakon perioda magle i monotonog vremena očekuje nas zahlađenje i povratak prave zime! Meteorolog Ivan Ristić kaže da se meteorološki faktori usklađuju i da sve ide prema prognozi, odnosno, „retrogradno kretanje polarnog vrtloga koje je i zvanično detektovano najavljuje neizbežan prodor hladne mase nazvane „Zver sa istoka“.

Sve to će pred kraj decembra imati za posledicu pad temperature i snežne padavine. Spremite se – zima će najverovatnije konačno ispuniti svoj kalendarski zadatak!

Šta je "Zver sa istoka" i kako utiče na vreme kod nas

Ristić je objavio da je izražena dislokacija sa retrogradnim kretanjem polarnog vrtloga u stratosferi prema Evropi što će doneti zimu u skladu sa kalendarom. Objašnjava da je prilikom praćenja polarnog vrtloga u stratosferi veoma vazna njegova orijentacija, ali i dislokacija, i da će upravo ta pojava pogurati „Zver sa istoka“, odnosno hladan vazduh ka nama.

Iako ovaj termin nije zvaničan, evropski meteorolozi za koriste za period jače hladnoće i snežnih padavina. U pitanju je ekstremno hladna kontinentalna vazdušna masa koja dolazi sa istoka i severoistoka, i vazduh je suv i hladan jer dolazi sa ogromnih zaleđenih površina. Uz pad temperature donosi i ledene dane.

- Za nekoliko dana, će početi dislokacija i retrogradno kretanje polarnog vrtloga sa istoka na zapad i jugozapad što je ključni faktor za prodor hladnog vazduha sa istoka i severoistoka Evrope na Balkan. U naredne dve nedelje, njegovom dislokacijom i kretanjem unazad, iz Sibira prema Grenlandu, ka nama će stići jače zahlađenje ili „Zver sa istoka“ – kaže Ristić.

Ovaj fenomen povezan je sa specifičnim meteorološkim događajem koji se naziva stratosfersko zagrevanje, koje je ključno za jako i brzo zagrevanje vazduha u stratosferi koje narušava ili preokreće kretanje polarnog vrtloga.

- Kada polarni vrtlog slabi ili se podeli, postaje nestabilan i hladan i hladan arktički vazduh spušta na niže geografske širine – kaže meteorolog.

U slučaju „Zveri sa istoka“, vazdušna masa putuje sa ruskih i sibirskih stepa, a njegovo pomerenje je obično praćeno istočnim ili severoistočnim vetrom, na našem području poznat kao košava kada duva sa istoka, ali u ovom slučaju je to širi istočni vetar hladnoće.

Kakvo će vreme biti u Srbiji

- Retrogradno kretanje polarnog vrtloga ćemo najverovatnije osetiti od katoličkog do pravoslavnog Božića. Do tada, tokom druge dekada uglavnom stabilno vreme sa minimalnim temperaturama od 0 do 5 stepeni i maksimalnim od 5 do 10 stepeni. Magla i niska oblačnost će biti česta pojava, a povremeno će biti padavina, kiše, ali je moguća i susnežica – kaže Ristić.

Napominje da je i „Skandinavski blok“ sve uočljiviji, a istovremeno MJO indeks i tipovi vremenskih stanja i zona ukazuju na duži period hladnog vremena od Kamčatke preko Azije, Evrope sve do Maroka. Kada dođe do blokade prema nama može da struji hladan vazduh sa severa.

- Jačanje zone će doneti otopljenje Americi, a nama postepeno jače zahlađenje. Polarni front talasaće blizu nas i doći će do razvoja ciklona u Jadranu, Jonskom i Egejskom moru što će povremeno usloviti sneg. Trenutno je teško odrediti kada će nakon zahlađenja ponovo otopliti. MJO, jedan od najvažnijih indeksa koji se koristi za predviđanje vremena na skali od nekoliko nedelja do mesec dana, je definitivno u "začaranom" krugu – zaključuje Ristić.

Autor: Iva Besarabić