MUP IZDAO VAŽNO UPOZORENJE: Od klasičnog nasilja možemo da se udaljimo, ali u digitalnom prostoru granica nema

Statistika pokazuje da više od 90 odsto dece koristi internet, a 7 od 10 mladih doživelo je neku vrstu uznemirujućeg iskustva onlajn. Ipak, samo jedan od troje razgovara o tome sa odraslima.

Oblici digitalnog nasilja su različiti – od uvreda i ucena, do zloupotrebe fotografija, lažnih profila i proganjanja. Poslednjih godina sve češće se javljaju i zloupotrebe veštačke inteligencije, poput "deepfake" snimka ili lažnih glasova.

Savet je jednostavan:

➡️ne delite lične podatke,

➡️zaštitite svoje profile,

➡️prijavite sumnjiv sadržaj i razgovarajte o onome što vas brine.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova svakodnevno radi na otkrivanju izvršilaca, zaštiti maloletnika i saradnji sa međunarodnim partnerima.

Ako primetite digitalno nasilje - reagujte.

Ne delite, osudite, prijavite.

Jedna prijava može sprečiti posledice.

