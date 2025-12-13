NOOIS poziva udruženja osoba sa invaliditetom da se uključe u izradu Zakona roditelj - negovatelj

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je na inicijativu roditelja dece sa najtežim oblicima invaliditeteta raspisalo Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidatura za članstvo u radnoj grupi za izradu nacrta Zakona roditelj - negovatelj.

To je prilika da sve organizacije, udruženja i savezi na transparentan, javan i ravnopravan način učestvuju u procesu formiranja radne grupe, a potom i u izradi samog zakonskog predloga.

Uzimajući u obzir veliko interesivanje roditeljskih udruženja, kao i podršku resornog Ministarstva da se ovo dugogodišnje pitanje reši sistemskim pristupom, koji će položaj roditelja dece sa najtežim oblicima invaliditeta učiniti lakšim i omogućiti veću egzistencijalnu sigurnost, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) pruža punu podršku ovoj inicijativi.

Najbolji način za rešavanje problema osoba sa invaliditetom, kao i njihovih porodica, jeste uz učešće samih osoba sa invaliditetom ili njihovih zakonskih zastupnika, što je u duhu Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. Iz tog razloga, NOOIS poziva zainteresovane Saveze i udruženja osoba sa invaliditetom iz cele Srbije da se prijave na konkurs Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, koji sprovodi proceduru izbora organizacija civilnog društva za članstvo u radnoj grupi koja će izraditi nacrt Zakona roditelj – negovatelj.

Javni poziv objavljen je na zvaničnom sajtu Ministarstva, na ovom linku.

Autor: A.A.