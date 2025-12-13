Do srede OVAJ FENOMEN vlada na Balkanu, temperatura u nekim delovima do 20 stepeni: Evo kad stiže sneg

Prema prognozama, Srbiju u narednim danima očekuje pretežno tmurno, hladno i maglovito vreme, uz izraženu temperaturnu inverziju u nizijama i kotlinama.

Ipak, kratkotrajno razbijanje magle moguće je sredinom nedelje, ali će se već u drugom delu sedmice dolazi do promene. Kako navode stručnjaci, kraj decembra mogao bi doneti promenu i prvi ozbiljniji pad temperature praćen snegom.

Narednih dana tmurno, hladno i maglovito

Kako navodi meteorolog amater, Marko Čubrilo, narednih dana ostaje uglavnom tmurno, hladno i maglovito. kratkotrajno razbijanje magle moguće oko sredine nedelje. Prema njegovim rečima, u drugom delu nedelje ponovo će biti česta magla i temperaturna inverzija, dok bi kraj godine mogao doneti prvi pravi nalet zime.

- Do srede ostaje tmurno i maglovito posebno ispod 800 metara nadmorske visine uz temperaturnu inverziju. Vetar će biti slab, samo će na višim planinama i primorju biti sunčano i toplije. Minimumi od - 4 do + 3 stepena Celzijusa. U maglovitim predelima hladno uz maksimume od 0 do + 5 stepeni Celzijusa, a na planinama znatno toplije uz maksimume od + 5 do + 15 stepeni Celzijusa, na primorju ponegde i do + 20 stepeni Celzijusa - piše Čubrilo u objavi na Fejsbuku.

Kada se vreme menja

Čubrilo je takođe napisao i kada će stići promena vremena.

- Kratkotrajna promena vremena uz razbijanje mogle je moguća oko srede kada bi ponegde, uglavnom na jugu, bilo i slabe kiše. Uz pojačanje južnog vetra i razbijanje magle bi otoplilo i u nižim predelima uz maksimume od + 4 do + 14 stepeni Celzijusa - navodi on, i dodaje:

- Već od četvrtka ponovo sledi jačanje anticiklona te bi ponovo uz statičnu atmosferu bilo uslova za duže zadržavanje magle i niskih oblaka i u tim predelima maksimumi ne bi prelazili +5 stepeni Celzijusa.

Vreme na kraju godine

Kada je u pitanju kraj godine, Čubrilo je objavio kakvo bi vreme moglo da nas čeka krajem godine.

- Trenutno do oko 22. decembra nema veće promene sinoptike, a posle tog datuma stoji najava za promenu ali kako će se ona tačno odvijati ostaje da vidimo - piše on.

Meteorolog amater je objasnio kada ćemo moći da znamo kakvo će vreme biti krajem godine i početkom januara.

- Oko 22. decembra modeli i dalje drže najavu za promenu sinoptike, kako će se ona i kojom brzinom razvijati, ima li šanse da doček 2026. godine bude pod snegom i u nizijama (za Božić po Gregorijanskom kalendaru je trenutno malo verovatno) još moramo sačekati bar 5-6 dana da simulacije modela postanu stabilnije i da mogu realnije proceniti stanje atmosfere za kraj godine - piše on.

Ristić: Veštačka inteligencija najavljuje sneg

Ivan Ristić, meteorolog, takođe je objavio kakvo nam vreme stiže za nešto više od 10 dana, ali i šta je prognoza veštačke inteligencije.

- IRIE AIFS model sa veštačkom inteligencijom najavljuje sneg 25. i 26. decembra, granica snežnih padavina oko Beograda dakle klasična varijanta - južnije od Save i Dunava. Za sada je relativno usamljen ali deluje logično pogotovo za nas koji volimo SNEG - piše on.

Kad su ledeni dani

Ristić je u objavio na Fejsbuku objavio i kada nas očekuju ledeni dani.

- IRIE AIFS - Evropa se sa kalendarskim početkom zime polako hladi već se naziru i ledeni dani, od 21. decembra i mi prelazimo u plave nijanse, jedini kraći topliji period u sledeći četvrtak i petak kada ćemo ugledati na kratko i sunce - napisao je Ristić.

Šta se navodi u prognozi RHMZ

Prema vremenskoj prognozi koju je objavio Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) većem delu Srbije danas se očekuju magla i niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše i najvišom temperaturom do 12 stepeni.

RHMZ je naveo da će se pretežno sunčano vreme zadržati u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u Negotinskoj i Timočkoj Krajini. Vetar u većem delu zemlje slab, promenljiv, na istoku Srbije slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 3 stepena, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni.

Prema izgledima za narednih sedam dana, početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, pa će tokom dana biti i sunčanih perioda. Produžava se uglavnom stabilno vreme, samo se u sredu očekuje prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu.

pročitajte još Ovom znaku horoskopa će se konačno ostvariti sve želje: Dobiće ono o čemu je sanjao

Autor: Marija Radić