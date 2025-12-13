PRONAĐENA NADEŽDA KOJA JE NESTALA U PARIZU: Oglasila se njena bratanica, otkrila gde se nalazi

Nadežda Ž. (78) koja je prethodno nestala u Parizu u petak 12. decembra 2025, pronađena je.

Kako saznaje Kurir, ona se nalazi u bolnici.

Podsetimo, Nadežda Ž. (78) nestala je u Parizu u petak 12. decembra.

Danas se za Kurir oglasila i njena bratanica Nina koja je tada otkrila detalje o njenom nestanku.

Naime, kako je tada istakla Nadežda je otišla na pijac u podne i više se nije vratila.

- Kod sebe nije imala telefon, ni dokumenta. Moj brat živi nedaleko od nje i njene ćerke. Njena ćerka je tada bila na poslu i tek kada je došla s posla shvatila je da je nema. Nadežda je ostavila mobilni i dokumenta kod kuće. Njenoj komšinici Ani su javili neki ljudi da je navodno ušla u metro koji ona obično ne koristi nikada, pogotovo sama.

Kako je istakla slučaj je prijavljen policiji koja se uključila u potragu.

Autor: Marija Radić