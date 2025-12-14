Milićević na Malti: Uspesi srpskog naroda na Malti su i uspesi Srbije

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević ocenio je danas da je slika koju Srbi šalju sa Malte dokaz da se može uspeti i živeti, ali i računati na svoju Srbiju koja je uvek tu da pomogne savetom i delom.

Milićević koji boravi u zvaničnoj poseti Malti, tokom koje je posetio i crkvu Parohije svetog Apostola Pavla i svetog Nikole i razgovarao sa predstavnicima srpskih udruženja i organizacija, naglasio je da je svaki susret sa našim ljudima koji žive i rade van Srbije konstruktivan i prijateljski, sa puno obostranog razumevanja i uvažavanja.

"Oni, kao i mi, znamo svoje mesto u društvu, oni razumeju i prate dešavanja u matici, mi se trudimo da pomognemo i budemo prisutni izvan svoje zemlje", rekao je Milićević, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Ministar je dodao da ga posebno raduje želja srpskog naroda u dijaspori da Srbiju na najbolji način predstave zemlji u kojoj žive.

"Uspesi Srba na Malti su i naši uspesi, ali, njihovi problemi su, takođe, naši problemi. Imamo obavezu da saslušamo i pomognemo, kao i da se radujemo svakom uspehu koji ostvare, u bilo kom segmentu društva", naglasio je Milićević.

Srbi u svetu su, kako je dodao, prepoznati kao narod koji se drži zajedno, što dokazuje i srpska zajednica na Malti.

Dodao je da srpski interesi izvan matice počivaju na četiri jaka stuba koje čine znanje, kultura, jezik i crkva.

"Ako su nam ovi stubovi jaki, jaka je i naša Srbija, naglasio je ministar Milićević i dodao da slika koju Srbi šalju iz Malte je dokaz da se može uspeti i živeti, ali i računati na svoju Srbiju koja je uvek tu da pomogne savetom i delom", istakao je ministar Milićević u razgovoru sa srpskim narodom nakon liturgije u crkvi Parohija svetog Apostola Pavla i svetog Nikole.

Ministar je podsetio da je Malta zemlja u kojoj su Srbi uspeli da izgrade svoje hramove humanosti, mesta za okupljanja i razgovor.

"Uspeli smo da, poštujući tuđu zemlju, izgradimo svoje mesto koje je prepoznato i koje se poštuje. Srpska kurtura i istorija se poštuju svuda u svetu, za to su dobrim delom zaslužni Srbi koji žive izvan matice", naveo Milićević.

