TRIBINA FONDA PIO SA 500 PENZIONERA OPŠTINE ZVEZDARA: Fond na usluzi starijim sugrađanima (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: PIO fond ||

U nameri da se još više približi penzionerima, a na poziv predsednika GO Zvezdara Mihaila Doskovića i udruženja penzionera sa te opštine, Fond PIO je organizovao tribinu i druženje sa penzionerima za 500 naših najstarijih sugrađana.

Na pitanja penzionera koja su se odnosila na kvalitet njihove svakodnevnice odgovarali su Relja Ognjenović, direktor Fonda PIO, Mihailo Dosković, predsednik Gradske opštine Zvezdara i prof. Dr Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije.

Foto: PIO fond

Govoreći o decembarskom povećanju penzija od 12,2 odsto, Ognjenović je podsetio penzionere da će im, na zahtev predsednika Republike Aleksandra Vučića, a u saradnjisa Bankom Poštanska štedionica i Poštom Srbije, uvećane penzije isplaćene do Badnjeg dana.

Direktor Fonda PIO, rekao je da je pored povećanja penzija koje je svakako najznačajnije za penzionere, jako bitno da se u razgovoru sa njima čuje šta je ono što njima najviše treba.

Foto: PIO fond

- Da ih čujemo i da oni kažu kako će novac koji naplaćuje Fond PIO upotrebiti za bolji život penzionera. Ja smatram da su najstariji sugrađani osnov i stub našeg društva i daje važno da im se odužimo na način kakav oni zaslužuju - rekao je Ognjenović.

Na tribini održanoj na Zvezdari, penzioneri su imali priliku da saznaju više o svim načinima na koje Fond brine o najstarijim sugrađanima sa najnižim primanjima, o izdvajanjima za društveni standard penzionera koji podrazumeva besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije, pakete solidarne pomoći, kao i novim oblicima pomoći starijima. Diretkor Fonda govorio je i o pogodnostima koje donosi penzionerska kartica.

Foto: PIO fond

Kao posebnu vest, najavio je da će od 15. decembra do 15. januara biti organizovana akcija koja omogućava dodatne popuste i pogodnosti u Amanu i Tehnomaniji – jer briga o najstarijima znači i konkretnu podršku u svakodnevnom životu.

Ovaj događaj pokazao je na koji način sve država brine o najstarijim sugrađanima. Nastavljamo sa otvorenim dijalogom – jer su vaš glas i pitanja uvek na prvom mestu, poručeno je na Zvezdari.

Video: PIO fond

Autor: S.M.

