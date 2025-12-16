AKTUELNO

KONAČNO NOVA GODINA SA SNEGOM! Ristić najavio za Pink: Od ovog datuma kreće PRAVA ZIMA - Minus, sneg, košava, ali i ova ČUDNA POJAVA

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Tanjug ||

U Srbiji je osvanulo hladno jutro, gde je bio prisutan i slab i umeren mraz. Magla i niska oblačnosti zadržati duže tokom prepodneva, a tokom dana se očekuje razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Meteorlog Ivan Ristić rekao je danas za Novo jutro da nas konačno očekuje prava zima.

- Magla nikako da se skloni, niska je oblačnost, depresija neka. Danas neće uspeti, sutra su veće šanse, pojačaće se vetar. Južnije od Beograda ima sunca, a ovde i Vojvodina je magla. Temperatura je oko nula stepeni - rekao je

Vreme se menja, prognoza je sve tačnija, temperatura raste, i krajem nedelje će da duva jugoistočni vetar, košava, dodao je Ristić.

Foto: TV Pink Printscreen

Od 25. kreće totalna promena vremena, imamo skandinavski anticiklon, dolazi hladan vazduh, i od tada dolazi pad temperature.

- Za doček će biti temperatura u minusu, imaće snega, mraza svaki dan - rekao je Ristić.

- Kiša će da prelazi u sneg, a za Novu Godinu, ako bude padavina, padaće sneg. Januar će biti hladan, ispod proseka, to neće biti strašno, ali eto, imaćemo pravu zimu - naveo je Ristić.

Kada je u pitanju Božić, situacija je slična, rekao je Ristić za kraj.

Autor: D.Bošković

