Više od 100 preduzetnica u Srbiji dobilo konkretnu podršku kroz Katalog ženskog preduzetništva! Šipčić: Ovo nije samo vidljivost, ovo je stvarna, merljiva podrška i rast prodaje

Žensko preduzetništvo u Srbiji doživljava rast i sve veću vidljivost, uprkos izazovima sa kojima se žene suočavaju – od otežanog pristupa finansijama do prepreka u pristupu tržištu i mrežama podrške.

Sve veći broj žena preuzima inicijativu, pokreće biznise i zauzima ključne pozicije, pokazujući da je ekonomska moć žena sve prisutnija i merljivija.

Katalog „Snaga koja inspiriše“, u okviru programa „Znam da mogu – ekonomsko osnaživanje žena“, povezao je više od stotinu preduzetnica iz Srbije direktno sa kupcima. Projekat je pokrenuo Klub preduzetnica UdruŽene, uz podršku Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena, na čelu sa ministarkom Tatjanom Macurom.

„Ovo nije samo vidljivost, ovo je stvarna, merljiva podrška i rast prodaje“, kaže Jovana Šipčić, inicijatorka kataloga I predsednica Kluba preduzetnica.

Katalog „Snaga koja inspiriše“ nije obična lista imena – on predstavlja stvarnu ekonomsku mapu ženskog preduzetništva u Srbiji. Svaka preduzetnica u katalogu ima direktan link ka svom sajtu, Instagram profilu ili kontaktu, što omogućava trenutnu kupovinu i angažovanje.

U katalogu su zastupljene žene koje:

• proizvode luksuzne proizvode od 100% prirodnih materijala,

• vode brendove prisutne na najvećim svetskim sajmovima hrane,

• razvijaju socijalne usluge i brigu o starijima,

• i angažuju se u kreativnim, edukativnim i proizvodnim delatnostima, zapošljavajući i osnažujući lokalne zajednice.

Jovana Šipčić ističe:

„Naš cilj je da svaka žena koja je u katalogu dobije stvarnu šansu da proda i razvije svoj biznis, a ne da bude simbolično predstavljena. Vidljivost + pristup tržištu = stvarna ekonomska moć.“

Interesovanje za katalog višestruko je premašilo kapacitet, jer je prijava bilo mnogo više nego što je moglo da se uvrsti. Kvalitet i potencijal preduzetnica bio je važniji od kvantiteta, čime je katalog postao referentna baza ženskog preduzetništva u Srbiji.



Program „Znam da mogu“ ima ambiciju da naredne godine katalog bude desetostruko veći, što bi omogućilo da žensko preduzetništvo u Srbiji bude ekonomski merljivo i trajno vidljivo, a ne samo simbolično podržano.

„Žene decenijama grade ekonomiju iz senke – kroz porodične biznise i male projekte. Ovaj katalog menja taj obrazac i pokazuje da su vidljivost i pristup tržištu ključni za stvarnu moć“, zaključuje Šipčić.

Katalog je dostupan na 👉 klubpreduzetnica.rs



Autor: Dalibor Stankov