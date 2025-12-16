Veliki projekat opštine Čukarica: Potpisano 120 ugovora sa privrednicima, preko 3.000 građana već apliciralo za 'Čukaričku karticu' (FOTO)

Potpisali smo prvih 120 ugovora sa privrednicima i napravili važan korak ka poboljšanju uslova života naših sugrađana, izjavio je predsednik Gradske opštine Čukarica Nikola Aritonović.

- Cilj projekta je jasan – smanjenje trgovinskih marži i troškova života u svim sferama, od trgovine i usluga, do kulture i sporta, po ugledu na mere za očuvanje životnog standarda koje se sprovode na nacionalnom nivou, a koje predvodi predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić - objavio je Aritonović na Instagramu i dodao:

Do sada je preko 3.000 građana već apliciralo za „Čukaričku karticu“, što pokazuje koliko je ova inicijativa potrebna i važna.

Prijave možete podneti na sledećim lokacijama:

Zgrada GO Čukarica, Šumadijski trg 2

Mesna kancelarija Rušanj, 13. septembra 27

Mesna kancelarija Ostružnica, Savska 7

Mesna kancelarija Sremčica, Beogradska 157

Mesna kancelarija Železnik, Darinke Radović 35

Mesna kancelarija Velika Moštanica, 10. oktobra 18

- Od 15. januara počinje primena projekta, a građani će moći da koriste popuste i brojne pogodnosti kod partnera „Čukaričke kartice“. Zajedno sa privrednicima gradimo snažnu i odgovornu Čukaricu, usmerenu na bolji život svih naših sugrađana - zaključio je Aritonović.

Autor: Pink.rs