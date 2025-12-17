AKTUELNO

Društvo

Danas imate mogućnost da na ovim mestima pokažite humanost na delu! Pomozite i nekome spasite život!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Ustupljene fotografije/Institut za transfuziju krvi Srbije ||

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno davanje krvi, to mogu da urade na ovim lokacijama.

Barajevo, Dom kulture 9-14 časova

Obrenovac, Termoelektrana "Nikola Tesla A" 8-13 časova

Petrovac, centar, autobus 9-14 časova

Šabac, Ekonomska škola "Stana Milanović" 9-14 časova

Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

