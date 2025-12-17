GRIP SE MASOVNO ŠIRI BEOGRADOM, A UZ NJEGA I OVA 2 OBOLJENJA: Za nedelju dana brojke duplirane, svi živi su bolesni

Kod 17 osoba je dokazan virus gripa AH3, a kod 7 - A netipizirani
Za samo nedelju dana, tačnije u periodu od 8. do 14. decembra 2025. godine u Beogradu je grip dokazan kod 24 osoba, što je za 10 više u odnosu na prethodnu sedmicu.
Uporedo sa gripom, rastu i akutne respiratorne infekcije i oboljenja slična gripu.
Kod 17 osoba je dokazan virus gripa AH3, a kod 7 - A netipizrani.
Uporedo sa gripom nastavlja se rast i od akutnih respiratornih infekcija (ARI), od kojih je obolela 17.251 osoba, a od oboljenja sličnih gripu (OSG) 848.
U odnosu na prethodnu, 49. izveštajnu nedelju broj obolelih od ARI je veći za 38, odsto, kada je bilo 12.501, a broj obolelih od oboljenja slična gripu veći za 43,2 odsto, bilo je 592, saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.
Među obolelima od akutnih respiratornih infekcija su najviše osobe u uzrastu od:
Od 5 do 19 godine - 47,3 odso
Od 20 do 64 godne - 25,8 odso
Do 4 godine - 20,7 odtso
Osobe starosti 65 i više godina - 6,2 odso.
Zastupljenost obolelih od oboljenja sličnih gripu po uzrastu:
Od 5 do 19 godina - 439 obolelih
Od 20 do 64 godina - 242 obolelih
Do 4 godine - 117 obolelih
Starijih od 65 godina - 50 obolelih.
Mere prevencije
U Zavodu za javno zdravlje Beograd, podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu.
Vreme potrebno za stvaranje zaštite je 2 do 3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.
Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija.
Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.
Autor: A.A.