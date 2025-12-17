GRIP SE MASOVNO ŠIRI BEOGRADOM, A UZ NJEGA I OVA 2 OBOLJENJA: Za nedelju dana brojke duplirane, svi živi su bolesni

Kod 17 osoba je dokazan virus gripa AH3, a kod 7 - A netipizirani

Za samo nedelju dana, tačnije u periodu od 8. do 14. decembra 2025. godine u Beogradu je grip dokazan kod 24 osoba, što je za 10 više u odnosu na prethodnu sedmicu.

Uporedo sa gripom, rastu i akutne respiratorne infekcije i oboljenja slična gripu.

Kod 17 osoba je dokazan virus gripa AH3, a kod 7 - A netipizrani.

Uporedo sa gripom nastavlja se rast i od akutnih respiratornih infekcija (ARI), od kojih je obolela 17.251 osoba, a od oboljenja sličnih gripu (OSG) 848.

U odnosu na prethodnu, 49. izveštajnu nedelju broj obolelih od ARI je veći za 38, odsto, kada je bilo 12.501, a broj obolelih od oboljenja slična gripu veći za 43,2 odsto, bilo je 592, saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

Među obolelima od akutnih respiratornih infekcija su najviše osobe u uzrastu od:

Od 5 do 19 godine - 47,3 odso

Od 20 do 64 godne - 25,8 odso

Do 4 godine - 20,7 odtso

Osobe starosti 65 i više godina - 6,2 odso.

Zastupljenost obolelih od oboljenja sličnih gripu po uzrastu:

Od 5 do 19 godina - 439 obolelih

Od 20 do 64 godina - 242 obolelih

Do 4 godine - 117 obolelih

Starijih od 65 godina - 50 obolelih.

Mere prevencije

U Zavodu za javno zdravlje Beograd, podsećaju da je najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu.

Vreme potrebno za stvaranje zaštite je 2 do 3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.

Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija.

Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

Autor: A.A.