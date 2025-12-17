Dan nakon odluke o ukidanju provizije - Evo koliki je kurs

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,3740 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar prema evru biće niži za 0,2 odsto, dodaju u NBS, nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,3 odsto, kao i od početka godine.

"Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak viši je za 0,3 odsto i iznosi 99,5117 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 11,9 odsto, a od početka godine za 13,0 odsto", navode u Narodnoj banci Srbije.

Autor: A.A.