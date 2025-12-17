Stevanović: Neće biti ograničenja u raspolaganju novcem za fakultete u sistemu SPIRI

Visokoškolske ustanove u Srbiji od 1. januara prelaze na centralizovani sistem finansiranja, a državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović rekao je danas da će budžetska i sopstvena sredstva fakulteta biti jasno razdvojena, da nikakvih kontrola ni ograničenja u raspolaganju novcem neće biti i da "plan B" za odlaganje primene sistema ne postoji.

"Osnovna bojazan je oko sopstvenih sredstava fakulteta. To su prihodi koje visokoškolske ustanove ostvaruju od školarina i raznih projekata i ta sredstva uopšte nisu tema. To je na raspolaganju fakultetima i tako će biti i dalje", istakao je Stevanović.

Stevanović je za Javni medijski servis naveo da postoji bojazan od strane univerziteta o funkcionalnosti sistema SPIRI (Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje) u praksi, ali da je održan niz sastanaka sa predstavnicima visokoškolskih ustanova na kojem su evidentirani svi detalji projekta.

Govoreći o predlogu univerziteta da se tokom narednih godina formira zajednički tim koji bi pre puštanja u rad testirao sistem, Stevanović napominje da je primena sistema već jednom odložena.

"Pre godinu i po dana je takođe doneta odluka da se za 12 meseci odloži primena. Postoji averzija koja je tehničke prirode, a ne stručne. Sistem je savremen i dobro će funkcionisati", objasnio je Stevanović.

On je ukazao na to da će budžetska i sopstvena sredstva fakulteta biti razdvojena.

"I do sada se posebno pristupalo budžetskim sredstvima i svakom drugom izvoru finansiranja. Za sopstvena sredstva postojali su podračuni, a sada će postojati evidencioni podračun, kao kod računa za struju. Svako zna koliko je platio, kakav je promet i da li ima neki dug. Sve se sliva na jedan račun, ali je jasna razgraničenost na osnovu poziva na broj evidencionog podračuna - znaće se kome šta pripada", objasnio je Stevanović.

Na pitanje kako će SPIRI funkcionisati kada je reč o međunarodnim i projektima Fonda za nauku, s obzirom na to da se ugovorom zahteva posebni podračun za svaki projekat, Stevanović tvrdi da je Fond organ Republike Srbije i da će se, kao takav, prilagoditi novoj situaciji, a da će sistem u slučaju međunarodnih projekata ostati isti kao i do sada.

"Ukoliko dođe do konvertovanja sredstava, odnosno prebacivanja iz strane valute u domaću, to se radi preko evidencionih podračuna. Sve će se to konačno sliti na isti račun, tako funkcioniše država. Imate sada u sistemu 2.852 budžetska korisnika koji funkcionišu na taj način i apsolutno ne postoji problem", rekao je Stevanović.

On je istakao da država, odnosno resorna ministarstva, jesu odgovorna za funkcionisanje sistema, ali da je pristupanje projektu na teretu fakulteta.

Govoreći o tome da li država ima kapacitet da dnevno odobri između 1.500 i 2.000 isplata visokoškolskim ustanovama, ističe da nikakve kontrole neće biti.

"To je još jedna neistina. Ne postoji organ koji bi mogao da iskontroliše toliki broj računa. Neće više biti transfera sredstava od strane države na račun visokoškolske ustanove, nego će svi biti konektovani i imati pristup glavnom računu izvršenja budžeta. Prvog januara će imati na raspolaganju čitav iznos sredstava koji je planiran za tu godinu. Nema više mesečnih transakcija, zahteva, zvanja telefonom, molbi - na raspolaganju im je sve", rekao je Stevanović.

Stevanović je naveo da objektivni razlozi za primenu u potpunosti postoje.

"Sve je do pojedinca - da li neko želi ili ne želi. Ako ne želi, onda treba da prihvati odgovornost za nešto što se neće realizovati od 1. januara. Na sajtu Uprave za trezor se nalaze prezentacije i videomaterijali koji opisuju svaki korak. Obuka će biti i stojimo na raspolaganju. Projekat je u problemu jedino ako zaposleni ne uđu u sistem. Ne postoji plan B", istakao je Stevanović.

Na pitanje kako Ministarstvo finansija odgovara na navode pojedinih dekana da je u pitanju vrsta administrativnog pritiska na fakultete od strane države, Stevanović naglašava da nikakvih ograničenja ili pritisaka neće biti.

"Budžet u januaru će svima biti na raspolaganju. Čitav iznos. Nema ograničavajućih faktora. Jednostavno, sve je do njih. Tehnički, mogu da potroše sva sredstva u januaru. Na njima je da sredstvima raspolažu. U tom smislu, ne umanjuje se finansijska autonomija fakulteta, nego povećanje transparentnosti", rekao je Stevanović.

Kako je naveo, za visokoškolske ustanove je u 2026. godini opredeljeno oko 800 miliona evra.

Autor: Iva Besarabić