AKTUELNO

Društvo

Ogromno interesovanje građana: Do sada predato 254.747 zahteva za legalizaciju

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Pink.rs ||

Danas do 15 časova časova u Srbiji je predato 254.747 zahteva za legalizaciju kroz program države i zakon pod nazivom "Svoj na svome", a koji je donesen na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Građani su pokazali ogromno interesovanje da reše svoj višedecenijski problem.

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je u ponedeljak da se primenjuje, a građani imaju rok do 5. februara da prijave nelegalne objekte.

Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave.

Autor: S.M.

#Srbija

#država

#interesovanje

#legaizacija

#zahtevi

POVEZANE VESTI

Društvo

Ogroman odziv u programu 'Svoj na svome' Do 15 časova podneto 77.714 zahteva za legalizaciju

Društvo

KOJI SE OBRAZAC POPUNJAVA ZA LEGALIZACIJU: Detaljno uputstvo kako da podnesete prijavu

Društvo

NEVIĐEN ODZIV: Do 16 časova – 45.036 zahteva za legalizaciju kroz program 'Svoj na svome'

Društvo

Interesovanje za legalizaciju ne jenjava! Danas do 11 časova podneto više od 32.000 prijava

Društvo

SENZACIONALNO! PINK.RS SAZNAJE: Do 15 sati se 14.500 ljudi prijavilo za upis prava svojine! Građani sa oduševljenjem dočekali novi zakon

Politika

VIŠE OD 14.000 PRIJAVA ZA LEGALIZACIJU! Ministarka Sofronijević: Neverovatan odziv građana