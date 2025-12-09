AKTUELNO

NEVIĐEN ODZIV: Do 16 časova – 45.036 zahteva za legalizaciju kroz program 'Svoj na svome'

Do 16 časova u Srbiji je predato ukupno 45.036 zahteva za legalizaciju kroz državni program „Svoj na svome“, donet na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je da se primenjuje juče, a građani imaju rok do 5. februara da prijave nelegalne objekte.

Prijave se mogu podneti:

- onlajn putem preko digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, korišćenjem JMBG-a i lične karte,

- putem naloga na portalu eUprava,

- ili preko uslužnog centra lokalne samouprave.

Autor: Dalibor Stankov

