NEVIĐEN ODZIV: Do 16 časova – 45.036 zahteva za legalizaciju kroz program 'Svoj na svome'

Do 16 časova u Srbiji je predato ukupno 45.036 zahteva za legalizaciju kroz državni program „Svoj na svome“, donet na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je da se primenjuje juče, a građani imaju rok do 5. februara da prijave nelegalne objekte.
Prijave se mogu podneti:
- onlajn putem preko digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, korišćenjem JMBG-a i lične karte,
- putem naloga na portalu eUprava,
- ili preko uslužnog centra lokalne samouprave.
Autor: Dalibor Stankov