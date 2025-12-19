Upozorenje za vozače u Srbiji na Svetog Nikolu: Ako vozite po ovim putevima, obratite pažnju!

Zbog najavljene niske temperature u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima, navodi se u saopštenju Javnog preduzeća "Putevi Srbije".

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.



Magle ima na putnim pravcima kod granice sa Severnom Makedonijom (Preševo), petlje Trupale - petlja Pirot zapad, Divljaka - Ivanjica, kd Sjenice, Preljine, Požege, Gornjeg Milanovca, Čačka, Obrenovca, Novog Pazara, Neogitna, Zaječara, Bora - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka), kod Mrčajevaca, Petrovca na Mlavi, Kučeva, državne granice sa Rumunijom (granični prelaz Kusjak)...



Najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja, državni putevi II prioriteta i putni pravci III prioriteta održavanja su prohodni i na njima nema snega, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

U okolini Zaječara mogući su učestali odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

JP "Putevi Srbije" apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Autor: S.M.