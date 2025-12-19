Otkrivamo da li Srbiju očekuje SNEG do kraja godine: Zahlađenje stiže od ovog datuma

Nastavlja se stabilno i suvo vreme, a noćas i narednih dana magla će ponovo biti veoma česta pojava u Srbiji.

Vikend će doneti manje zahlađenje i ponovo više magle.

U Srbiji u subotu ujutro maglovito i hladno. Tokom dana biće umereno oblačno sa sunčanim periodima, naročito na jugu, dok se na severu zemlje, naročito u Vojvodini i u dolinama, kotlinama i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini magla očekuje tokom celog dana.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan, a na jugu Banata jak. Jutarnja temperatura od -4 do 4°C, maksimalna dnevna od 6 do 12 stepeni, u predelima sa maglom hladnije.

Sledeće sedmice ponovo postepeno toplije, dok se sredinom sedmice prolazno očekuje kiša.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 12 stepeni, potom u manjem padu.

Od 28. decembra očekuje se zahlađenje, zbog priliva hladnije vazdušne mase se severoistoka.

Za sada će zahlađenje proći uglavnom u suvom obiliku.

Za Novu godinu očekuje se vreme u skladu sa kalendarom, a biće prohladno.

Prema trenutnim prognozama biće uglavnom suvo, ponegde i sa maglom.

Maksimalna temperatura biće uglavnom od 2 do 6 stepeni, što su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine.

Noći i ujutro očekuje se mraz i minimalna temperatura od -5 do 0 steopeni.

Dakle, iako će za Novu godinu doći do zahlađenja, za sada nema na vidiku da se očekuje ono pravo zimsko zahađenje sa snegom.

