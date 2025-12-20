DETALJNA RAČUNICA! Evo kako da spojite praznične dane i dobijete čak 8 dana odmora – samo jedan trik je potreban!

Početak 2026. godine može doneti gotovo punu sedmicu odmora za zaposlene, ukoliko poslodavci prihvate preporuku Vlade da se i Badnji dan, 6. januar, tretira kao neradan.

Računica pokazuje da je jedini dan koji bi zaposleni morali posebno da traže kao slobodan – ponedeljak, 5. januar.

Kako da spojite dane za maksimalan odmor

3 do 5 dana (1–5. januar) – uz slobodan 2. januar, spajate vikend i Novu godinu.

7 do 9 dana (30. decembar – 8. januar) – uz slobodne 30. i 31. decembar, kao i 2. januar, dobijate čitavu nedelju odmora, uključujući Božić.

Do 11 dana – kombinacijom četiri slobodna dana, zaposleni se na posao vraćaju tek 12. januara.

Sve kombinacije zavise od dogovora sa poslodavcem i radnih obaveza, ali uz malo planiranja praznici se mogu pretvoriti u pravi mini-odmor.

Zašto 6. januar nije obavezno neradan dan

Vlada Srbije preporučila je poslodavcima da omoguće nerad na Badnji dan, ali ta odluka nema obavezujući karakter. Da bi 6. januar postao neradan za sve, neophodna je izmena Zakona o državnim i drugim praznicima.

U praksi, zaposleni u firmama koje ne prihvate preporuku moraće da rade, ali im se preporučuje dupla dnevnica – najmanje 110% od osnovice, kao da rade na državni praznik.

Praznični raspored početkom 2026.

i 2. januar – Nova godina (neradni dani)

januar – Badnji dan (preporuka Vlade, nije obavezno neradan)

januar – Božić (neradan dan)

Ukoliko se preporuka Vlade prihvati, zaposleni praktično mogu da spoje praznike od 1. do 8. januara, uz korišćenje samo jednog slobodnog dana – 5. januara.

Autor: Dalibor Stankov