Detaljna prognoza vremena za naredne dane: Meteorolozi upozorili na OVU pojavu, a evo kad se očekuje SNEG

Niska oblačnost, mestimično i magla, sa relativno prohladnim intervalima sačekaće sve ranoranioce. Kako dan bude odmicao, zadržaće se relativno isto vreme, najave su meteorologa.

U toku dana u većini predela oblačno i tmurno, ponegde i maglovito, na istoku sa sipećom kišom, dok se periodi sunčanog vremena očekuju samo na visokim planinama. Prema prognozama veće kiše neće biti osim u severzopadnim delovima i to u kratkom trajanju.

Vetar slab, u košavskom području i umeren, jugoistočni.

Vetar u većem delu slab, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 4 °S, a najviša od 3 do 8 °S, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, od 0 do 2 °S. Uveče i tokom noći u većini krajeva ponovo formiranje magle.

Početkom sledeće sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata povremeno olujni jugoistočni vetar, pa će magla i niska oblačnost biti češće u Timočkoj Krajini gde se očekuje i sipeća kiša, na zapadu Vojvodine, kao i na zapadu i jugu zemlje.

Vreme početkom naredne nedelje

U ponedeljak u većem delu oblačno i maglovito, na istoku Srbije ponegde sa sipećom kišom, dok se periodi sunčanog vremena očekuju samo na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije.

U utorak magla i niska oblačnost očekuju se uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije, sredinom dana na jugozapadu i zapadu, posle podne i uveče i u centralnim i istočnim predelima, a u sredu i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, na planinama će kratkotrajno padati i sneg.

Od četvrtka padavine će biti biti ređa pojava, a temperatura u postepenom padu.

U košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vetar.

Biometeorološka prognoza Osobama sa srčanim i disajnim tegobama, kao i astmatičarima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Pospanost i glavobolja su mogući kod meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

