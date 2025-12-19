STIŽE OLUJNI VETAR! Objavljena DETALJNA PROGNOZA za naredne dane

Sutra ujutro i pre podne na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i dolinama reka očekuju se magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati tokom celog dana, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U ostalim krajevima biće pretežno sunčano vreme, naročito na visokim planinama.

U većem delu dana duvaće slab promenljiv vetar, u košavskom području slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni.

Najniža temperatura biće od -3 do 5 stepeni, najviša od 5 do 10, u mestima sa dužim zadržavanjem magle biće hladnije s temperaturom oko 2 stepena.

Uveče i tokom noći u većini krajeva očekuje se niska oblačnost i magla.

U Beogradu se sutra ujutro i pre podne u nižim delovima grada očekuje magla i niska oblačnost, posle podne uslediće kratkotrajno razvedravanje.

Duvaće slab, istočni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od 2 do 5 stepeni, najviša oko 8.

Uveče i tokom noći ponovo će uslediti niska oblačnost i magla.

U nedelju i ponedeljak u većem delu Srbije biće oblačno i maglovito, na istoku Srbije ponegde sa sipećom kišom, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuje se pretežno sunčano vreme.

U utorak se magla i niska oblačnost očekuju uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije.

U sredu će uslediti naoblačenje s kišom koje će zahvatiti ujutro jugozapadne, a zatim i ostale krajeve, na planinama će kratkotrajno padati i sneg, dok će od četvrtka padavine biti ređa pojava, a temperatura u manjem padu.

Sledeće sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vetar.

