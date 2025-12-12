Spremite se: Danas maglovito i tmurno sa lokalnom pojavom kiše! Evo šta nas čeka za vikend

U većem delu Srbije danas se očekuju magla i niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulje), navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Pretežno sunčano vreme zadržaće se samo u rubnim brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u delu Timočke Krajine.

U većem delu zemlje duvaće slab, promenljiv, na istoku Srbije umeren i jak zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od -2 do 4 stepena, u Negotinskoj Krajini do 6 stepeni - najviša u maglovitim oblastima od 3 do 7 stepeni, a u mestima sa dužim sunčanim intervalima od 8 do 11 stepeni.

U Beogradu će danas biti maglovito i tmurno sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulje).

Duvaće slab, promenljiv vetar.

Očekuje se da će najniža temperatura biti oko 3 stepena, a najviša oko 6.

Za vikend se u većem delu Srbije očekuju magla i niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulje).

Pretežno sunčano vreme zadržaće se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u delu Timočke Krajine.

Početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, pa će tokom dana biti i sunčanih perioda.

Produžava se uglavnom stabilno vreme, samo će u sredu uslediti prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu.

