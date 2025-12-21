MUP upozorava: Obavezno uključite svetla u uslovima magle i smanjene vidljivosti

AKTUELNO

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije apelovalo je na vozače da u uslovima kiše, magle i sumaglice obavezno koriste svetla na vozilu, jer upravo ona mogu spasiti živote i smanjiti rizik od saobraćajnih nezgoda.

U saopštenju MUP-a navodi se da je danju u uslovima smanjene vidljivosti i magle obavezno korišćenje kratkih svetala ili svetala za maglu, kao i da zadnja poziciona svetla moraju biti uključena.

„Ako su svetla na vašem vozilu podešena na automatski režim, u magli i uslovima smanjene vidljivosti zadnja poziciona svetla se ne uključuju. To znači da niste dovoljno vidljivi drugim učesnicima u saobraćaju“, objavljeno je na Instagram stranici MUP-a.

Zbog toga se vozačima savetuje da svetla uključe ručno i da koriste prednja i zadnja svetla za maglu.

„Povećajte svoju vidljivost – smanjite rizik. Ako vi ne vidite dobro – ne vide ni vas“, poručuju iz MUP-a.

