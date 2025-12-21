Dva Božića, dve Nove godine, reprize i slave: Evo kako uštedeti tokom praznika - Ove cake će spasiti vaš novčanik

Uveliko je počela sezona novogodišnjih praznika, a s njom i povećani troškovi. Zbog toga stručnjaci upozoravaju na ključne korake koji mogu pomoći da se uštedi novac i očuva kućni budžet koliko god je to moguće.

Kao i svake godine, građani u proseku troše mnogo više tokom decembra, januara ali i februara, upravo jer se tokom tih meseci očekuje što više poklona, ali i pažnje.

Slave, dva Božića, dve Nove godine, reprize, rođendani, Dan zaljubljenih, ali i sve druge aktivnosti koje očekuju Srbe u narednom periodu, iziskuju mnogo bolju organizovanost, pogotovo kada su troškovi u pitanju.

Iz tog razloga, stručnjaci kažu da moramo biti svesni i potreba trgovaca, koji će sve učiniti da upravo kod njih potrošimo i poslednju paru.

- Svakakve akcije, popusti, reklame, obmane, pravi popusti, svega ima kako bi se kupci privukli da svoj novac troše i to ne samo preko pozajmica i kredita, nego jednostavno, građani češće provlače kartice, ali i izvade novac iz džepa baš onaj koji su štedeli i svakako je ovo period kada je potrošnja pojačana - kaže za Blic Dejan Gavrilović iz Udruženja za potrošače "Efektiva".

Napraviti plan za trošenje do kraja januara

Takođe, zbog prebukiranog tržišta i proizvoda sa nenormalnim akcijama, potrošači ne bi trebalo da zaborave na potencijalni susret sa lažnim popustima, primamljivim reklamama, ali i ne tako pouzdanim sajtovima, koji mogu doneti ozbiljne i dodatne troškove u datom trenutku.

- Već krajem novembra, početkom decembra, bi trebalo da planiramo svoj dvomesečni budžet. Gomila ljudi iz biznisa uzima u januaru dve do tri nedelje odmora, što znači da će se manje zarađivati, što dalje znači da veliki broj preduzetnika neće moći da zaradi. Moramo da budemo oprezni, da se hladne glave napravi jedan plan, tj. troškovnik do kraja januara. Lakše je već od prvog februara, kad ogreje prvo sunce - rekao je ekonomista Nemanja Antić.

