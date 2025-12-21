Željko Mitrović u teatru 'Odeon' podelio 1.000 novogodišnjih paketića i koverte sa džeparcem! Poklone dobili mališani bez roditeljskog staranja ali i deca zaposlenih u Pink Media Group: Najmlađi uživali u predstavi 'Romeo i Julija' (VIDEO+FOTO)

Skoro 1.000 dece dobilo je poklone i koverte sa novčanim iznosom od 50 evra, i to u istom trenutku, u duhu solidarnosti i zajedništva!

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović, poznat po humanitarnom radu i velikim akcijama, danas je u teatru ''Odeon'' napravio pravu senzaciju, gde je podelio skoro 1.000 paketića za mališane iz Zvečanske, kao i deci iz ostalih ustanova. Među njima, bila su i deca svih zaposlenih iz Pink Media Group, jer, kako je i sam Mitrović naveo - nema podela među najmlađima.

Tim povodom, Mitrović je, direktno iz teatra "Odeon" govorio za Nacionalni dnevnik povodom velike humanitarne akcije:

- Krenuli smo od sedam jutros, obišli smo dve porodice sa više od petoro dece, to je danas bilo u planu, po ''skedžualu''. Ovo je najveći događaj. U ''Odeonu'' je oko 1.000 dečice, prvo su dobili predstavu ''Romeo i Julija'' sa izmenjenom verzijom, ne onom šekspirovskom, već sa "hepi endom" - rekao je Mitrović, pa se osvrnuo na njegov novogodišnji stajling:

- Ja sam danas asistent Deda Mraza, dodeliću im džeparac, a Deda Mraz će im dati poklone! Nema deljenja, tu su deca iz Zvečanske, i ostalih ustanova, deca bez roditeljskog staranja, kao i mališani sa Pinka i deca svih zaposlenih iz Pink Media Grupe. Ovde nema podela! - rekao je Mitrović.

- Deda Mraz samo viče "Ho ho ho"! - rekao je Željko, a Deda Mraz je potvrdio njegove reči.

- Visok je skoro dva metra! Biće impresivan za dečicu... Oni su već nervozni, treba da krenemo polako! Džeparci su ovde, ima 1.000 džeparaca od po 50 evra, svi će dobiti - dodao je Željko, a onda se bacio na deljenje paketića i koverata zajedno sa Deda Mrazom.

- Imamo i žurku posle, biće tu DJ Žex! - otkrio je Mitrović tokom dodele paketića.

Podsetimo, Željko Mitrović tokom praznične sezone posebnu pažnju posvećuje humanitarnim gestovima i podršci porodicama kojima je takva pomoć najpotrebnija. U okviru svog angažmana, koji je godinama prisutan u različitim oblicima, Mitrović prema mnogima nastoji da pokaže da društvena odgovornost nije samo obaveza, već lična odluka i način da se praznični period učini toplijim i humanijim.

Autor: D.Bošković