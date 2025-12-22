AKTUELNO

Društvo

AMSS upozorava vozače na maglu!

Izvor: Beta, Foto: Pink.rs ||

Saobraćaj je pojačan u gradskim sredinama a magla i niska oblačnost će smanjivati vidljivost i otežavati i usporavati vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

U ovim danima pojačanog saobraćaja mogući su češći zastoji i prekidi u saobraćaju te se vozači pozivaju da smanje brzinu, voze na većem odstojanju i povećaju pažnju i strpljenje, posebno na mestima gde magla smanjuje vidljivost.

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, posebno na deonicama duž rečnih tokova, kotlina i klisura, kao i na putnim objektima.

Na naplatnim stanicima i putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju šest sati, u Šidu jedan, a na Gradini dva sata.

Autor: A.A.

#AMSS

#Magla

#vozači

POVEZANE VESTI

Društvo

AMSS upozorava na maglu: Teretnjaci na Batrovicima na izlazu čekaju šest sati

Društvo

AMSS UPOZORAVA VOZAČE: Očekuje se pojačan saobraćaj! Oprez u vožnji!

Društvo

ŠTA SE DEŠAVA NA PUTEVIMA U SRBIJI? Oglasio se AMSS: Zbog ove dve pojave vozačima se savetuje poseban oprez

Društvo

AMSS UPOZORAVA NA POJAČAN SAOBRAĆAJ: Teretnjaci na Batrovcima čekaju 10 sati

Društvo

OPREZ zbog magle na putevima: AMSS izdao upozorenje, gužve za kamione na granicama

Društvo

AMSS UPOZORAVA VOZAČE: Oprez zbog jutarnje magle, zadržavanja na granici za teretna vozila