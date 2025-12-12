AKTUELNO

Društvo

AMSS upozorava na maglu: Teretnjaci na Batrovicima na izlazu čekaju šest sati

Foto: Pink.rs

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorijo je danas na maglu na putevima Srbije, zbog koje je vidljivost značajno smanjena i pozvao na oprezniju vožnju.

Prema informacijama Uprave granične policije od 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza Srbije nema zadržavanja.

Teretna vozila najviše čekaju na izlazu iz zemlje na Batrovcima, šest sati.

Zadržavanja za teretnjake na izlazu iz Srbije ima i na Kelebiji, Šidu i Sremskoj Rači, po tri sata, kao i na Horgošu, dva sata.

Prema poslednjim informacijama dobijenima od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Autor: Marija Radić

