Orkanski vetar i sneg stižu u region: Moguća je i mećava, evo kada se očekuju najjače padavine

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Johan Nilsson ||

Hrvatska je ušla u prazničnu nedelju, a vreme će biti nestabilno i vetrovito. Uz to, stiže zahladnjenje i sneg. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je posebno saopštenje, u kom se navodi da će ciklon, koji će idućih dana kružiti nad zapadnim Sredozemljem, doneti promenu vremena i u tu zemlju.

Njeno središte nalaziće se iznad Tirenskog mora, a u sredu će se preko Hrvatske premeštati frontalni poremećaj i upravo se tad, na Badnje veče, očekuju najintenzivnije padavine. Istovremeno će, napominje DHMZ, sa severa pristići hladniji vazduh.

U utorak će biti kiše na Jadranu i predelima uz njega, ponajpre na ostrvima u obliku pljuskova s grmljavinom, moguće i obilnijih. Iako je verovatnost mala, u Gorskoj Hrvatskoj se kiša može lediti. DHMZ dodaje kako će pritom duvati umereno i jako jugo, uveče u jačanju na olujno.

Na kraju dana, na severnom delu Jadrana će duvati bura, mestimično s olujnim udarima. Dan kasnije, na Badnje veče, padavine će biti češće i u unutrašnjosti.

"Već će u noći uz zahladnjenje u Gorskom kotaru i Lici kiša prelaziti u susnežicu i sneg uz stvaranje snežnog pokrivača. Snega će biti i u gorju istočne i centralne Hrvatske, međutim, verovatan je i ponegde u nizijama, ponajpre na severozapadu zemlje, a nije isključeno ni stvaranje tanjeg snežnog pokrivača", navodi DHMZ.

Kako dodaju, u kopnenim krajevima će zap umeren severoistočni vetar, u gorju i jak pa je kroz Gorsku Hrvatsku moguća i mećava i nanosi snega. Bura će na severnom Jadranu jačati, udari će mestimice biti olujni i orkanski, a južnije će, uz dalmatinsku obalu i dalje uglavnom duvati jugo, još prepodne i olujno, ističe.

U SREDU STIŽE ZAHLAĐENJE! Sneg sve bliži, dugoročna prognoza za 2026. mnogima se neće svideti!

Što se tiče situacije za Božić, DHMZ navodi kako će na Jadranu biti sunčanih razdoblja te retko gde još može pasti kiša, uglavnom u malim količinama.

"U unutrašnjosti i dalje oblačno uz povremene padavine, ali sve ređu. Osim kiše, padaće i susnežica i sneg, ponajviše u gorju. Uveče će vetar u unutrašnjosti slabiti. Na Jadranu će se jaka bura postupno širiti duž cele obale, lokalno će na udare biti olujna, a na severnom delu i dalje orkanska."

Autor: Marija Radić

