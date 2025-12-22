Orkanski vetar i sneg stižu u region: Moguća je i mećava, evo kada se očekuju najjače padavine

Hrvatska je ušla u prazničnu nedelju, a vreme će biti nestabilno i vetrovito. Uz to, stiže zahladnjenje i sneg. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je posebno saopštenje, u kom se navodi da će ciklon, koji će idućih dana kružiti nad zapadnim Sredozemljem, doneti promenu vremena i u tu zemlju.

Njeno središte nalaziće se iznad Tirenskog mora, a u sredu će se preko Hrvatske premeštati frontalni poremećaj i upravo se tad, na Badnje veče, očekuju najintenzivnije padavine. Istovremeno će, napominje DHMZ, sa severa pristići hladniji vazduh.

U utorak će biti kiše na Jadranu i predelima uz njega, ponajpre na ostrvima u obliku pljuskova s grmljavinom, moguće i obilnijih. Iako je verovatnost mala, u Gorskoj Hrvatskoj se kiša može lediti. DHMZ dodaje kako će pritom duvati umereno i jako jugo, uveče u jačanju na olujno.

Na kraju dana, na severnom delu Jadrana će duvati bura, mestimično s olujnim udarima. Dan kasnije, na Badnje veče, padavine će biti češće i u unutrašnjosti.

"Već će u noći uz zahladnjenje u Gorskom kotaru i Lici kiša prelaziti u susnežicu i sneg uz stvaranje snežnog pokrivača. Snega će biti i u gorju istočne i centralne Hrvatske, međutim, verovatan je i ponegde u nizijama, ponajpre na severozapadu zemlje, a nije isključeno ni stvaranje tanjeg snežnog pokrivača", navodi DHMZ.

Kako dodaju, u kopnenim krajevima će zap umeren severoistočni vetar, u gorju i jak pa je kroz Gorsku Hrvatsku moguća i mećava i nanosi snega. Bura će na severnom Jadranu jačati, udari će mestimice biti olujni i orkanski, a južnije će, uz dalmatinsku obalu i dalje uglavnom duvati jugo, još prepodne i olujno, ističe.

Što se tiče situacije za Božić, DHMZ navodi kako će na Jadranu biti sunčanih razdoblja te retko gde još može pasti kiša, uglavnom u malim količinama.

"U unutrašnjosti i dalje oblačno uz povremene padavine, ali sve ređu. Osim kiše, padaće i susnežica i sneg, ponajviše u gorju. Uveče će vetar u unutrašnjosti slabiti. Na Jadranu će se jaka bura postupno širiti duž cele obale, lokalno će na udare biti olujna, a na severnom delu i dalje orkanska."

