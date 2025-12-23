Stižu nevidljivi radari za merenje brzine: Evo kakav je plan i gde bi bili postavljeni

Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) Mirko Koković izjavio je danas da se radi na uvođenju sistema stacioniranih i mobilnih radara, nevidljivih radara za merenje srednjih brzina na magistralnim putevima gde je učestao broj saobraćajnih nezgoda sa fatalnim ishodom.

- Upravo saobraćajna policija u saradnji sa agencijom, na takvim deonicama takođe uvodi trenutno merenje i merenje prosečne brzine. Oni, pored brzine, mere korišćenje mobilnog telefona i korišćenje sigurnosnog pojasa. To su neke greške koje pravimo i zbog kojih nam godišnje strada izuzetno veliki broj lica, konkretno samo zbog sigurnosnog pojasa, koji ne koristimo u dovoljnoj meri - rekao je Koković.

Govoreći o korišćenju sigurnosnog pojasa, istakao je da ga svako treće lice, kao i da vozač i suvozač u 85 odsto slučajeva koriste sigurnosni pojas, što je, kako je ocenio, nedovoljno jer sigurnosni pojas ima jako veliki uticaj na spasavanje života.

Koković je ukazao da pojas za 50 odsto smanjuje smrtnost na prednjim sedištima, do 75 odsto na zadnjem sedištu, ali da saobraćajna policija svake godine sankcioniše oko 150.000 vozača zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa.

- Procena je da bi negde preko 100 ljudskih života bilo spašeno da su koristili sigurnosni pojas. Mi na godišnjem nivou izgubimo negde oko 500 lica samo u saobraćaju i kada bi rešili problem pojasa, a možemo to da rešimo - kazao je Koković.

Prema njegovim rečima, sam sistem je upravo napravljen tako da vozači neće više imati priliku da im Vajber grupe u kojima dobijaju informacije o dežurnim saobraćajnim patrolama gde se nalaze jer će radari biti sakriveni u uličnom mobilijaru.

- Jednostavno nećete moći da vidite, da prepoznate da je to uređaj za merenje brzine i sama izvesnost kažnjavanja, ukoliko ne poštujete saobraćajne propise, biće izuzetno velika - dodao je on.

Kada je reč o brojkama koje su zabeležene tokom godine, kazao je da je sa današnjim danom 476 lica izgubilo život od početka godine, zabeleženo je 32.000 saoraćajnih nezgoda u kojima je 17.000 povređenih ljudi.

- To je statistika koju moramo da promenimo i pred nama je jedna izazovna godina, pre svega zbog donošenja novog Zakona o bezbednosti saobraćaja, od kojeg očekujemo velike promene. Uspostavljanje radara, kako stacionarni, tako i mobilni, naročito mobilni radar, jer vi nećete znati, oni će raditi od 0 do 24, biće svuda, nećete znati gde su, nije potrebno prisustvo saobraćajnog policajca pored njega - rekao je Koković.

Autor: S.M.