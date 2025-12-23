Situacija u menjačnicama se promenila: Oglasili se iz NBS

Nakon blagovremenih i odlučnih mera i aktivnosti koje je Narodna banka Srbije sprovela kako bi očuvala stabilnost menjačkog tržišta, tražnja stranih valuta i ukupna situacija na menjačkom tržištu ulaze u fazu potpune normalizacije.

Kako su iz Narodne banke Srbije saopštili, iz u prethodnom periodu reagovali su proaktivno i odgovorno i preduzimanjem mera iz svoje nadležnosti obezbedili da kanali snabdevanja ovlašćenih menjača efektivnim stranim novcem funkcionišu nesmetano i u uslovima povećane tražnje.

Pored toga, posebno značajna bila je i mera ukidanja mogućnosti naplate provizije prilikom prodaje evra građanima, čime je eliminisan prostor za pojavu i primenu kurseva na pojedinačnim menjačkim mestima koji nisu bili zasnovani na realnim tržišnim kretanjima, navodi se u saopštenju.

Iz NBS dodaju da je zahvaljujući navedenim merama, od 10. decembra došlo do postepenog opadanja tražnje te su u poslednjih nekoliko dana ovlašćeni menjači ostvarili neto otkup efektive, odnosno otkup koji je bio veći od prodaje.

Takođe, iz dana u dan je opadao prosečni prodajni kurs koji su menjači primenjivali u transakcijama prodaje efektive građanima.

