NBS ukinula proviziju u menjačnicama: Nema više kursa od 120 dinara za evro

Narodna banka Srbije donela je privremenu meru kojom se u narednom periodu ukida mogućnost naplate provizije u menjačnicama prilikom prodaje evra građanima

Kako je obrazloženo iz NBS cilj je zaštita interesa građana i sprečavanja neopravdanih psiholoških pritisaka na devizno tržište.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije ovu odluku je doneo nakon detaljne analize kretanja na deviznom tržištu, iz koje proizlazi da je srednji kurs dinara prema evru stabilan, da banke nisu menjale raspon kupoprodajnih kurseva na svojim digitalnim platformama, kao i da većina menjača primenjuje prodajne kurseve znatno ispod nivoa koji se povremeno pojavljuje u javnosti.

Kurs 120 dinara okidač panike

NBS ukazuje da se iznos od oko 120 dinara za evro, koji se kod pojedinih menjača pojavljivao na kursnim tablama i potom u javnosti delio kao psihološki okidač panike, nije formirao na osnovu tržišnih kretanja. Takav kurs bio je moguć isključivo u slučajevima kada je menjač istovremeno primenjivao maksimalno dozvoljeno odstupanje prodajnog kursa od srednjeg kursa od 1,25 odsto, kao i maksimalnu zakonom dozvoljenu proviziju od 1 odsto.

Uvođenjem nove privremene mere, kojom se ukida mogućnost naplate provizije, više neće postojati osnov da se na menjačkim tablama ili u javnom prostoru pojavljuju prodajni kursevi koji mogu imati uznemirujući i obmanjujući psihološki efekat na građane. Na taj način, isticanje kursa od 120 dinara za evro više neće biti moguće.

Ova odluka predstavlja nastavak doslednih aktivnosti Narodne banke Srbije usmerenih na očuvanje stabilnosti finansijskog sistema. One uključuju i ranije preduzete mere kojima je obezbeđena veća dostupnost efektivnog stranog novca i olakšano poslovanje menjača u uslovima pojačane tražnje.

Mera nema unapred određeno vremensko ograničenje i primenjivaće se dok god to budu zahtevale tržišne okolnosti. Narodna banka Srbije će nastaviti da pažljivo prati situaciju i odlučiti o njenom ukidanju u trenutku potpune stabilizacije.

NBS poručuje da neće dozvoliti da se kroz pojedinačne primere, izveštavanje pojedinih medija ili objave na društvenim mrežama stvara pogrešna slika o stanju na deviznom tržištu, niti da se u osetljivim trenucima na taj način izaziva panika na štetu građana i finansijske stabilnosti Republike Srbije.

Autor: S.M.