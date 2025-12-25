Gajić: Odluka Višeg suda u Novom Sadu pokazuje da za optužnicu u slučaju nadstrešnice nije bilo pravnog osnova

Viši sud u Novom Sadu doneo je odluku o obustavi krivičnog postupka u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu protiv bivšeg ministra Gorana Vesića i još pet osoba, uz obrazloženje da ne postoji dovoljan stepen dokaza za opravdanu sumnju da su okrivljeni izvršili krivična dela koja su im stavljena na teret.

Govoreći za Euronews, advokat Vladimir Gajić ocenio je da ovakva odluka suda nije iznenađenje i da je ishod bio očekivan još od samog podizanja optužnice.

„Najmanje deset meseci govorim da će se ovo desiti i da će optužnica Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu de fakto propasti, što se sada i dogodilo. Sud je dao vrlo snažnu argumentaciju zbog koje je postupak obustavljen“, rekao je Gajić, dodajući da očekuje da će takvu odluku potvrditi i Apelacioni sud u Novom Sadu.

On je naveo da je ključni problem od početka bio način na koji je predmet vođen, ističući da su, prema njegovoj oceni, pojedina lica koja su morala da budu obuhvaćena istragom izostavljena, dok su se optužnice fokusirale na politički eksponirane aktere.

„U pravu je uvek greška kada se pokušava da se zadovolji deo javnosti, umesto da se dosledno utvrđuje krivična odgovornost. Ispostavilo se da ne postoji krivična odgovornost pre svega kod Gorana Vesića, ali ni kod drugih visokih funkcionera koji su bili obuhvaćeni ovim postupkom“, rekao je Gajić.

Prema njegovim rečima, pad nadstrešnice predstavlja tipično građevinsko krivično delo i posledicu propusta struke. „Nadstrešnica je pala zbog stručnih propusta, u to nema nikakve sumnje. Odgovornost se ne može vezivati za ministra, već za lica zadužena za održavanje infrastrukture, bezbednost objekata i tehnički prijem“, naveo je Gajić.

On je podsetio i da je sud već ranije vraćao optužnicu Višem javnom tužilaštvu, uz primedbu da nisu otklonjeni ključni nedostaci, posebno u vezi sa uzrocima pada nadstrešnice i nivoom sumnje potrebnim za podizanje optužnice.

Govoreći o širem institucionalnom kontekstu, Gajić je ocenio da je ishod ovog predmeta ozbiljan udarac za tužilaštvo. „Ovo je veliki poraz vrhovnog javnog tužilaštva i Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Po mom mišljenju, odgovornost snosi i vrhovni javni tužilc Zagorka Dolovac, jer je očigledno da sistem nije funkcionisao kako treba u ovako osetljivom predmetu“, rekao je on.

Gajić je podsetio da je novosadski postupak samo jedan od tri koji se vode u vezi sa ovim slučajem, dok se preostala dva postupka nalaze pred sudovima u Beogradu. Prema njegovoj proceni, odluka Višeg suda u Novom Sadu mogla bi da ima značajan uticaj i na dalji tok tih postupaka, naročito ukoliko se pokaže da ni u njima nema dovoljno dokaza za održavanje optužnica.

„Protiv ovih lica postupak je obustavljen u fazi provere optužnice, što znači da protiv njih neće biti suđenja ukoliko Apelacioni sud potvrdi ovu odluku. To jasno pokazuje da optužnica nije bila pravno održiva“, zaključio je Gajić.

Političku odgovornost za tragediju, kako je podsetio, Goran Vesić je već preuzeo podnošenjem ostavke neposredno nakon događaja, dok će se eventualna krivična odgovornost drugih aktera razmatrati u preostalim sudskim postupcima.