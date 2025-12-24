Viši sud u Novom Sadu obustavio postupak protiv Vesića, Tanasković i Dimoski

Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu donelo je odluku da se postupak protiv Gorana Vesića, bivšeg ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Jelene Tanasković, bivše v.d. direktorke „Infrastrukture železnice“, i Anite Dimoski, pomoćnice ministra, u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu – obustavlja.

Njima se stavljalo na teret krivično delo teško delo protiv opšte opasnosti u istrazi o padu nadstrešnice.

Postupak je obustavljen i protiv Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića, kojima se na teret stavljalo teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa nepropisnim i nepravilnim izvođenjem građevinskih radova.

Veće je ocenilo da nema dovoljno dokaza za sumnju da su okrivljeni učinili krivična dela koja su im se stavljala na teret.

Mera zabrane napuštanja stana ukinuta je za Jelenu Tanasković, Milana Spremića, Marinu Gavrilović i Dejana Todorovića, dok Anita Dimoski i Goran Vesić ostaju u kućnom pritvoru po rešenju Višeg suda u Beogradu.

Optužnica je potvrđena protiv Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića.

