SNEG ZAVEJAO MNOGE PUTEVE U SRBIJI: Ove opasne pojave dodatno otežavaju vožnju

JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.34 časova, saopštilo je da snega ima na putevima u više regiona, naročito u regionu Ivanjice, Zaječara, Vranja. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja, deonice na kojima ima snega su:

I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-33, Majdanpek - Klokočevac - Štubik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-33, Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-35, Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-36, Boljevac - Zaječar - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-36, Paraćin - prevoj Čestobrodica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-36, prevoj Čestobrodica - Boljevac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-37, Bor - Zaječar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-37, Selište - Bor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-165, Zaječar - Zvezdan, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-231, Božica - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm-

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Vranja, Zaječara.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Niša, Novog Pazara, Zaječara.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kruševca, Niša, Vranja, Zaječara. Preporučuje se oprezna vožnja.

Oprez u Zaječaru zbog odrona

U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale odrone duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

I B-37 Selište - Bor

II A-207 Drenska klisura (Drenje) - Grčak

II A-207 Grčak - Aleksandrovac - Velika Vrbnica

II A-208 Stanišinci - Grčak

II A-208 Vrnjci - Stanišinci

II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci

II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)

Upozorenje i na maglu

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Ivanjica - Javor

I B-30 Buk - Radočelo

I B-35 Knjaževac - Tresibaba

I B-36 Paraćin - prevoj Čestobrodica

II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo

II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II B-409 Kumanica - Gleđica

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.

Takođe, apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Autor: A.A.