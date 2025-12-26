Vlada Srbije donela HITNU ODLUKU: Tiče se radnog vremena lekara i liste čekanja

Članovi Vlade saglasili su se, na današnjoj sednici, da do kraja 2025. godine i u 2026. godini direktori zdravstenih ustanova, u kojima se sprovode poslovi u cilju smanjenja liste čekanja, donesu odluku o preraspodeli radnog vremena.

Kako se navodi u saoštenju Vlade Srbije, taj zaključak donosi se imajući u vidu veliki značaj smanjenja lista čekanja u zdravstvenim ustanovama i blagovremenog pružanja zdravstvene zaštite građanima.

Takođe, zaključak je donet i zbog neophodnosti da zaposleni zdravstveni radnici i saradnici ostvare svoja prava iz radnog odnosa.

Autor: Jovana Nerić