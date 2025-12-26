AKTUELNO

Društvo

Vlada Srbije donela HITNU ODLUKU: Tiče se radnog vremena lekara i liste čekanja

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peša Vučković ||

Članovi Vlade saglasili su se, na današnjoj sednici, da do kraja 2025. godine i u 2026. godini direktori zdravstenih ustanova, u kojima se sprovode poslovi u cilju smanjenja liste čekanja, donesu odluku o preraspodeli radnog vremena.

Kako se navodi u saoštenju Vlade Srbije, taj zaključak donosi se imajući u vidu veliki značaj smanjenja lista čekanja u zdravstvenim ustanovama i blagovremenog pružanja zdravstvene zaštite građanima.

Takođe, zaključak je donet i zbog neophodnosti da zaposleni zdravstveni radnici i saradnici ostvare svoja prava iz radnog odnosa.

Autor: Jovana Nerić

#Vlada Srbije

#hitna odluka

#lekari

#liste čekanja

#radno vreme.

POVEZANE VESTI

Društvo

Vlada Srbije donela odluku: Obilaznica oko Beograda nosiće ime MILUTINA MRKONJIĆA

Društvo

Vlada Srbije donela odluku koja se tiče fakulteta: Formira se novo telo, evo o čemu se radi

Politika

Vlada Srbije donela vanrednu odluku: Srbijagas se deli na dva preduzeća! Ovo su svi detalji

Društvo

VLADA DONELA ODLUKU: Proglašene elementarne nepogode u pet gradova i 11 opština - slede mere pomoći građanima

Društvo

Požari stigli i do Vranja: Vlada Srbije proglašava elementarnu nepogodu!

Društvo

VLADA SRBIJE DONELA ODLUKU Usvojen predlog na zahtev porodica žrtava iz Ribnikara: Formiran i Multidisciplinarni tim