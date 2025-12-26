NAJMLAĐI SE RADUJU VEZIVANJU: U nedelju su Materice, evo šta majke treba da pripreme za decu

Majka deci deli poklone kolače, slatkiše, igračke i druge sitnice.

Srpska pravoslavna crkva u nedelju slavi dan majki i žena - Materice.

Ovaj praznik se proslavlja dve nedelje pred Božić i najveći je hrićanski praznik majki i žena. Običaj je da deca porane i da, unapred pripremljenim koncem, maramom, vezicom ili šalom na prepad zavežu svoju majku za noge.

Na taj način deca majci čestitaju praznik, a majka im zauzvrat deli poklone kolače, slatkiše, igračke i druge sitnice i tako se "dreši" .

Običaj "vezivanja" i "drešenja" predstavlja mnogo više od puke igre ukućana, jer se njime potvrđuje veza ljubavi kojom su povezani svi članovi hrišćanske porodice. Majka se pravi da ne zna zašto je vezana. Deca joj čestitaju praznik, a majka onda deli deci poklone, i na taj način se dreši. Na isti način se vežu i sve udate žene, koje se dreše poklonima deci: kolačima, ili nekim drugim slatkišima.

Materice predstavljaju deo tronedeljnog ciklusa praznika koji se slavi pred Božić, nedelju dana ranije su Detinjci, a nedelju dana kasnije Očevi.

Materice se nalaze u središtu tog ciklusa simbolizujući majku u centru porodice, kao čuvara ognjišta i porodične ljubavi, kao onaj koji sve to povezuje, poput stezaljke i duhovnog mosta. Ona je "stezaljka dece" i očeva, ali i porodice i Isusa Hrista, po hrišćanskom verovanju.

Radosni običaj vezivanja na taj praznik podseća nas da ljubav ne može biti prisilno "vezana" i stečena, ali i da treba za nju nešto učiniti, to jest dati i uzvratiti ljubav.

Autor: Jovana Nerić