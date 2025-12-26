Sutra je VAŽAN PRAZNIK: Od ovoga vam zavisi cela sledeća godina, jedno uradite za zdravlje najmilijih

Srpska pravoslavna crkva 27. decembra obeležava uspomenu na Svete mučenike Tirsa, Levkija, Filimona, Apolonija i druge koji su s njima postradali za veru. U narodu se ovaj dan smatra izuzetno važnim za molitvu, jer se veruje da su ovi svetitelji snažni zaštitnici porodice, zdravlja i unutrašnjeg mira.

Narodno verovanje

Prema starim običajima, na današnji dan ne započinju se veliki poslovi, niti se ulazi u rasprave. Veruje se da mir u kući na ovaj dan donosi mir tokom cele godine, pa se savetuje tišina, skromnost i okretanje duhovnim vrednostima.

U mnogim krajevima običaj je da se zapali sveća za zdravlje živih i pokoj duša upokojenih, a posebna molitva se izgovara za decu, bračne odnose i slogu u porodici.

Mučeništvo kao simbol istrajnosti i vere

Sveti Tirs i Sveti Levkije bili su ugledni ljudi u Kesariji Vitinijskoj. Levkije, koji je otvoreno ispovedao hrišćansku veru, nije se uplašio progona tadašnjih vlasti. Prema predanju, na smrt je otišao mirno i radosno, što se u narodu tumači kao znak duboke vere i potpune predanosti Bogu.

Njegova hrabrost dodatno je učvrstila veru Svetog Tirsa, koji je, nakon krštenja, nastavio da svedoči hrišćanstvo uprkos teškim mukama. Veruje se da su njegove molitve imale toliku snagu da su se idoli rušili, a srca nevernika menjala.

Obraćenje kao najveće čudo

Posebno mesto u narodnom predanju zauzima priča o Filimonu i Apoloniju, koja se često prepričava kao dokaz da se vera može roditi i u najneočekivanijem trenutku. Filimon, koji je u početku bio neznabožac, doživeo je duhovni preobražaj pred samim idolima, javno ispovedajući Hrista.

Narod veruje da se na ovaj dan treba pomoliti za one koji su daleko od vere, jer se smatra da su Svete mučenike posebno čuli oni koji su u sumnji, strahu ili životnoj dilemi.

