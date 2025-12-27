Heroj Renato Grbić spasio jos jedan život! Čuveni alas sa Dunava spasio mladića sigurne smrti

Čuveni alas sa Dunava Renato Grbić spasio je zivot 21-godisnjem mladiću koji je skočio sa Pančevačkog mosta u reku Dunav u nameri da izvrši samoubistvo.

Čim je dobio informaciju da je neko skočio sa mosta, Renato je isplovio u čamcu i u poslednjem trenutku iz hladne vode izvukao mladića koji je već bio u stanju hipotermije.

Renato je prevezao mladića na obalu, dobio je toplu odeću da se presvuče, predat je ekipi Hitne pomoći, a na licu mesta je i patrola policije.

Ovo je 34 osoba čiji je zivot spasio heroj Renato Grbic.

Autor: Jovana Nerić