Kako podesiti klima uređaj da maksimalno greje, a da imate minimalne račune: Stručnjaci objasnili korake koji će vam zagrejati dom, a spasiti novčanik

Klima uređaji, ukoliko se ne podešavaju pravilno, mogu trošiti više struje nego što bi trebalo, te je važno znati kako ih podesiti.

Mnogi danas koriste klima-uređaje za grejanje jer su praktični, brzo zagrevaju prostor i često mogu biti jeftiniji od drugih električnih grejnih tela.

Međutim, ukoliko se ne podešavaju pravilno, mogu trošiti više struje nego što bi trebalo. Zato je važno znati kako ih pravilno uključiti i podesiti tokom hladnih dana.

Kako uključiti režim grejanja

Prebacite klimu na HEAT/grejanje:

Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme MODE dok na displeju ne vidite ikonicu sunca ili natpis HEAT, što oznacava režim grejanja.

Temperaturu postavite pametno

Po pravilu, klima meri temperaturu u blizini samog uređaja, što znači da unutrašnja jedinica može "videti" nekoliko stepeni više nego što je stvarna temperatura u prostoriji.

Zbog toga stručnjaci savetuju da na daljinskom postavite temperaturu oko sva stepena više nego što želite da bude u sobi - na primer: ako želite 25 stepeni u prostoru, na daljinskom podesite 27 stepeni.

Brzina ventilatora i vreme uključivanja

Ventilator (FAN SPEED):

Najefikasnije je koristiti nisku ili srednju brzinu ventilatora, jer tada vazduh duže "boravi" u unutrašnjoj jedinici, bolje prenosi toplotu i klima radi tiše i stabilnije.

Vreme rada

Klima može da počne da greje nakon 2 do 10 minuta od uključivanja, jer je potrebno da sistem postigne radnu toplotu.

Reset i održavanje

Ako klima ne prelazi na grejanje ili se pojavi greška na displeju, ponekad je resetovanje potrebno - isključite uređaj, izvucite ga iz struje na nekoliko minuta i oprezno pritisnite dugme za reset na unutrašnjoj jedinici. Nakon toga uključite uređaj ponovo u režimu grejanja.

Redovan servis i čišćenje filtera takođe su važni - zaprljani filteri smanjuju protok vazduha i čine klimu manje efikasnom, što vodi do veće potrošnje struje.

Na kojoj temperaturi je grejanje najefikasnije

Stručnjaci koji slede preporuke energetske efikasnosti i iskustva korisnika saglasni su da previsoka temperatura nije poželjna, jer:

Klima tada radi duže i troši više električne energije.

Zrak se prekomerno suši, što može uticati na udobnost i zdravlje.

Računi za struju mogu biti znatno veći bez realne dodatne koristi.

Optimalna temperatura za grejanje klimom je oko 24-25 stepeni. To je temperatura koja udobno greje prostor, ali ne tera uređaj da radi punom snagom duže nego što je neophodno.

Dodatni saveti za veću uštedu

Izbegavajte velike razlike izmedu spoljne i unutrašnje

temperature (idealno ne više od 8-10 °C), jer velika razlika znači da klima mora raditi duže i jače.

Održavajte dobru izolaciju - zatvorite vrata prostorija koje se ne koriste, spustite roletne noću i proverite dihtunge na prozorima - sve to smanjuje gubitak toplote.

Koristite tajmer ili automatsko isključivanje kada niste kod kuće ili spavate, jer nepotrebno grejanje praznih prostorija značajno povećava potrošnju.

Pravilno podešena klima nije samo pitanje komfora, već i značajne uštede.

Uz nekoliko jednostavnih koraka, moguće je imati topao dom bez neprijatnih iznenađenja na računu za struju. Ako se poštuju neka pravila, klima može da bude vaš saveznik tokom zime - topla kuća i manji račun za struju.

Autor: D.Bošković