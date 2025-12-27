NIJE SRPSKO IME NE POČINJE NA OVO SLOVO AZBUKE: Sva ostala makar IMAJU PO JEDNO! Iznenadiće vas i ZAŠTO JE TAKO

Srpski jezik ima jedno posebno slovo koje često zbunjuje i naše ljude i strance. U pitanju je slovo "dž".
Iako je ono ravnopravan deo srpske azbuke, postoji jedna neobična činjenica - u srpskoj tradiciji ne postoji nijedno ime koje počinje na ovo slovo.
Nakon što je osvešćena činjenica da u Srbiji ne postoji ime koje počinje na slovo "dž", mnogi su se zapitali - zašto je to tako? Razlog svakako nije u "zabrani", već u istorijskom razvoju jezika i imena.
Naime, većina ličnih imena u Srbiji potiče iz slovenskog nasleđa (npr. Miloš, Dragana, Vuk), hrišćanske tradicije (grčka, hebrejska i latinska imena poput Jovan, Ana, Petar) ili kasnijih kulturnih uticaja (npr. Aleksandar, Stefan), a glas "dž" u srpskom jeziku se najčešće pojavljuje u pozajmljenicama (npr. džemper, džez, džungla) ili u rečima orijentalnog porekla, ali ne u ličnim imenima koja su se ustalila u narodu.
Imena postoje na sva druga slova
Sa drugim glasvima to nije slučaj, a evo i primera ličnih imena na sva ostala slova srpske azbuke - osim "dž".
A - Ana
B - Bojan
V - Vladimir
G - Gordana
D - Dragan
Đ - Đorđe
E - Ema
Ž - Željko
Z - Zoran
I - Ivana
J - Jovan
K - Katarina
L - Lazar
Lj - Ljubica
M - Milica
N - Nikola
Nj - Njegoš
O - Olivera
P - Petar
R - Radovan
S - Stefan
T - Tamara
Ć - Ćirilo
U - Uroš
F - Filip
H - Hristina
C - Cveta
Č - Čedomir
Dž - ne postoji tradicionalno ime
Š - Šaban
Da li se to može promeniti?
U teoriji - da. Jezik je živ i imena se menjaju. Međutim, u praksi: matične knjige u Srbiji ne beleže domaća imena na slovo "dž", takva imena ne postoje u crkvenim kalendarima, niti u istorijskim, etnološkim i jezičkim izvorima.
Ako bi se danas neko zvao, na primer, Džan, Džimi ili Džej, to bi bilo strano ili adaptirano ime.
Autor: D.Bošković