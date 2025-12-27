NIJE SRPSKO IME NE POČINJE NA OVO SLOVO AZBUKE: Sva ostala makar IMAJU PO JEDNO! Iznenadiće vas i ZAŠTO JE TAKO

Srpski jezik ima jedno posebno slovo koje često zbunjuje i naše ljude i strance. U pitanju je slovo "dž".

Iako je ono ravnopravan deo srpske azbuke, postoji jedna neobična činjenica - u srpskoj tradiciji ne postoji nijedno ime koje počinje na ovo slovo.

Nakon što je osvešćena činjenica da u Srbiji ne postoji ime koje počinje na slovo "dž", mnogi su se zapitali - zašto je to tako? Razlog svakako nije u "zabrani", već u istorijskom razvoju jezika i imena.

Naime, većina ličnih imena u Srbiji potiče iz slovenskog nasleđa (npr. Miloš, Dragana, Vuk), hrišćanske tradicije (grčka, hebrejska i latinska imena poput Jovan, Ana, Petar) ili kasnijih kulturnih uticaja (npr. Aleksandar, Stefan), a glas "dž" u srpskom jeziku se najčešće pojavljuje u pozajmljenicama (npr. džemper, džez, džungla) ili u rečima orijentalnog porekla, ali ne u ličnim imenima koja su se ustalila u narodu.

Imena postoje na sva druga slova

Sa drugim glasvima to nije slučaj, a evo i primera ličnih imena na sva ostala slova srpske azbuke - osim "dž".

A - Ana

B - Bojan

V - Vladimir

G - Gordana

D - Dragan

Đ - Đorđe

E - Ema

Ž - Željko

Z - Zoran

I - Ivana

J - Jovan

K - Katarina

L - Lazar

Lj - Ljubica

M - Milica

N - Nikola

Nj - Njegoš

O - Olivera

P - Petar

R - Radovan

S - Stefan

T - Tamara

Ć - Ćirilo

U - Uroš

F - Filip

H - Hristina

C - Cveta

Č - Čedomir

Dž - ne postoji tradicionalno ime

Š - Šaban

Da li se to može promeniti?

U teoriji - da. Jezik je živ i imena se menjaju. Međutim, u praksi: matične knjige u Srbiji ne beleže domaća imena na slovo "dž", takva imena ne postoje u crkvenim kalendarima, niti u istorijskim, etnološkim i jezičkim izvorima.

Ako bi se danas neko zvao, na primer, Džan, Džimi ili Džej, to bi bilo strano ili adaptirano ime.

Autor: D.Bošković