SPASIOCI KOD KLADOVA IMALI PUNE RUKE POSLA! 'Niva' se zaglavila u snegu, ekipe odmah izašle na teren: Spašeno dvoje odraslih i jedan maloletnik (FOTO)

U ataru sela Podvrška, na teritoriji opštine Kladovo, pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Kladovo intervenisali su nakon što je putničko vozilo ostalo zaglavljeno u snežnom nanosu van puta.

U vozilu su se nalazila dva odrasla lica, dok je maloletno dete bilo zbrinuto na bezbednoj lokaciji u blizini. Vatrogasci-spasioci izvukli su vozilo na prohodan deo puta, nakon čega je dete službenim vozilom preuzeto i spojeno sa roditeljima. Porodica je bezbedno evakuisana i prevezena do kuće.

Bez obzira na vreme i uslove, vatrogasci-spasioci reaguju kada je najvažnije.

Autor: D.Bošković