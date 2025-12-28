AKTUELNO

Hladno i vetrovito: Evo kakvo će vreme u Srbiji biti danas, a šta nas sve čeka do novogodišnje noći

U Srbiji će danas jutro biti hladno, mestimično sa slabim, a na jugu i umerenim mrazom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana biće vetrovito, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu, zapadu i krajnjem jugu Srbije, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom.

Foto: RHMZ

I u Beogradu će jutro biti hladno, ponegde sa slabim mrazom. U toku dana promenljivo oblačno, uz umeren do jak zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus dva do nule, a najviša oko četiri stepena.

Foto: RHMZ

